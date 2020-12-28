«Наша семья очень благодарна Богу, стране и Президенту». В Лиде проводят эксперимент и сдают социальное жильё уже с мебелью

Новости Беларуси. В Лиде запустили эксперимент, аналогов которому нет в Беларуси. Там начали строить жилье по принципу «все включено» – с ремонтом и мебелью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Лиде запустили эксперимент, аналогов которому нет в Беларуси. Там начали строить жилье по принципу «все включено» – с ремонтом и мебелью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новшество опробуют на пяти многоэтажках-близнецах, которые возводят для многодетных семей.
Будущим новоселам предлагают еще на этапе строительства по желанию выбрать мебель для своей новой квартиры, чтобы после сдачи дома въехать, как говорится, на все готовое – в полностью обустроенные комнаты.
К работе подключились представители местной власти, лидские мебельные компании, а также банк, который под такие условия снизил ставку потребительского кредита с 24 до 13 %.
Анна Радынская, жительница Лиды:
Мы очень обрадовались ему. Потому что сразу приходишь – и все, есть все. И очень безумно все нравится. Сам дом нравится, начиная от входа. Мечта! Очень нравится. И вообще мы очень благодарны, наша семья очень благодарна Богу, стране и Президенту. Я его по-своему очень люблю. Честно.
Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Не каждый может сразу же оборудовать жилье мебелью для удобного проживания. И пришла такая идея – поработать с нашими бизнесменами.
Подход самый цивилизованный. От создания дизайна – то есть не то, что, знаете, «вы купите то, что валяется где-то на складе», а именно конкретно под каждую комнату, под каждые запросы.
Лидский эксперимент – пример государственно-частного партнерства. Если он окажется востребованным у будущих новоселов, его внедрят и при строительстве нового микрорайона Север, к закладке которого приступят в ближайшее время.