«Наша семья очень благодарна Богу, стране и Президенту». В Лиде проводят эксперимент и сдают социальное жильё уже с мебелью

Новости Беларуси. В Лиде запустили эксперимент, аналогов которому нет в Беларуси. Там начали строить жилье по принципу «все включено» – с ремонтом и мебелью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущим новоселам предлагают еще на этапе строительства по желанию выбрать мебель для своей новой квартиры, чтобы после сдачи дома въехать, как говорится, на все готовое – в полностью обустроенные комнаты.

К работе подключились представители местной власти, лидские мебельные компании, а также банк, который под такие условия снизил ставку потребительского кредита с 24 до 13 %.

Анна Радынская, жительница Лиды: Мы очень обрадовались ему. Потому что сразу приходишь – и все, есть все. И очень безумно все нравится. Сам дом нравится, начиная от входа. Мечта! Очень нравится. И вообще мы очень благодарны, наша семья очень благодарна Богу, стране и Президенту. Я его по-своему очень люблю. Честно.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Не каждый может сразу же оборудовать жилье мебелью для удобного проживания. И пришла такая идея – поработать с нашими бизнесменами.

Подход самый цивилизованный. От создания дизайна – то есть не то, что, знаете, «вы купите то, что валяется где-то на складе», а именно конкретно под каждую комнату, под каждые запросы.