«Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь»: белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал Imagine Cup 2017

Новости Беларуси. Белорусский ІТ-стартап вышел в полуфинал престижного международного конкурса Microsoft – Imagine Cup. Участие в нем каждый год принимают тысячи студентов-разработчиков всего мира. Лучшие команды приезжают в Сиэтл, чтобы побороться за главный приз. В этом году он удвоился и теперь составляет 100 тысяч долларов. Победитель, который будет представлять нашу страну в Киеве на полуфинале, определился в белорусском Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что могут белорусские юные разработчики, а некоторые из них только вчера школу закончили, компания Microsoft увидела в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий. Эти виртуальные очки помогут на уроке оказаться хоть на Северном полюсе, хоть на уровне атомных частиц. Придумать идею и создать инновационный продукт – это суть международного конкурса от Microsoft. Десятки тысяч молодых разработчиков со всего мира презентуют свои проекты. В Беларусь самую крупную ІТ-компанию планеты привели громкие успехи нашей страны в сфере высоких технологий. Здесь список достижений на любой вкус. От «танчиков» и видеомессенджеров до финансовых приложений.

Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси:

Я вижу, что Парк переживает сейчас новую волну своего развития, как и IT-отрасль всей страны. Недавно был назначен новый руководитель Парка. И я связываю с этим назначением большие надежды. Сам Президент уделяет большое внимание развитию IT-отрасли в стране. И готов предоставить любую поддержку, которая будет необходима, чтобы сделать из Беларуси цифровую державу. И, конечно, Microsoft не может оставаться в стороне от этих процессов. За лучшие проекты Microsoft платит десятки тысяч долларов призовых. Участнику дается три минуты, чтобы представить проект. И две – ответить на вопросы. Тяжело. Но и конкуренция в мире ІТ сейчас запредельная. А прибыли сверхвысокие. Аналитики уверены, уже скоро 60% ВВП будет формировать сфера высоких технологий. Евгений Горин, СТВ:

Вокруг самых интересных проектов бывает буквально не протолкнуться. Автор хочет лучшим образом представить свой стартап, а жюри – задать максимально число вопросов. Учеба, самостоятельность и самозанятость. Вот черты новой IT-реальности. Одновременно с презентацией стартапов на сцене, часть конкурсантов и зрителей в зале работают. Андрей пишет программный код для проекта. Андрей Половко, студент БГУИР:

Ну, это просто приложение для телефона. Я смотрю, что я могу написать, сделать. IT-конек белорусских разработчиков, отмеченный Microsoft, – стартап с социальной направленностью. Первокурсник Дмитрий и его команда создали инструмент для получения знаний для детей со сложностями мелкой моторики. Пишущую ручку им не удержать. А тяга к знаниям, как и у обычных детей.

Дмитрий Кузьмич, студент БГУИР:

Наш сервис заменяет детям ручку и тетрадь. Абсолютно вся запись домашней работы, а также ее проработка – деление в столбик или создание чертежей – дети выполняют на нашем портале. Детей, сталкивающихся с проблемой моторики в Беларуси около 7 тысяч. А в России или США – десятки тысяч. Значимый для общества проект поедет в Киев на полуфинал конкурса Microsoft. Общеизвестно, обучение в сфере ІТ позволяет достигать лучших результатов. Это один из приоритетов компании.