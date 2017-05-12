«Ушной клещ, глаз течёт, психически неустойчивая». Как минчанка купила самоеда без родословной

Купить собаку – это единственный способ купить искреннюю любовь за деньги. Герои сюжета «Добро пожаловаться» вместе с собачьей любовью прикупили и головную боль. Собака – друг, проверенный годами. Они живут рядом людьми уже около 10 тысяч лет.

Сегодня официально признано около четырехсот пород: спаниель с висячими ушами, коротколапый бассет, огромный сенбернар.



Минчанка Олеся Галицына захотела пополнить ряды счастливых собачников и приобрела щенка.

Олеся Галицына:

Мы с мужем захотели приобрести щенка самоедской лайки, это был подарок мужа и он начал искать по объявлениям. Решил поехать в Дукору. Мы созвонились, нам огласили сумму – 250 долларов.

На следующий день минчане отправились за четверолапым другом. Сегодня девушка вспоминает: была масса моментов, которые должны были насторожить.



Однако, как сегодня сетует Олеся, при виде милой мордочки здравый смысл уснул, а решение о покупке принималось исключительно под влиянием эмоций.

Олеся Галицына:

Сказала, на руки их брать нельзя, смотрите через клетку. Я попросила документы родителей, датированы они были где-то 2014 годом. Я говорю: «А как можно узнать, что это именно эта мама?» «Ой, вы поверьте мне на слово. Это – стопроцентно мама вашей девочки. Метрики я вам сейчас выписать не могу».

В том, что собака без документов на деле – кот в мешке, Олеся убедилась очень скоро.



Олеся Галицына:

Нам сказала заводчик: «Ни в коем случае не водите к ветеринару. Может заболеть в этой клинике чем-то». Но, так как у меня есть другие животные дома, мы понесли щенка к ветеринару, ветеринар осмотрел и тут я узнаю, что у собаки ушной клещ. Нам выписали лекарства. Затем проверили её глазки и сказали, что есть непроходимость одного канала. Правый глаз будет течь. Это лечится, но делается под наркозом. Психически неустойчивая собака, с ней надо заниматься.

Её держали в клетке.

У щенка оказались огромные проблемы со здоровьем, девушка решила нового друга вернуть, но это оказалось невозможно. В отношениях заводчика и владелицы наступил собачий холод. Минчанка обратилась к юристам.

Дарина Гулюта:

При приобретении животных рекомендуем обращаться к проверенным заводчикам, обращаться в клубы. И на месте проверять все необходимые документы, родословную, клеймо, и чтобы номер клейма соответствовал номеру в родословной.

Вся информация, предоставляемая заводчиком при продаже, должна быть достоверной и в полном объеме. Кроме того, если животное оказалось с дефектами, о которых не было сообщено, потребитель имеет право заявить свои требования о возврате денег или замене животного.

Опытные собаководы говорят, что, если о характере собаки судят не по породе, а по хозяину, то о качестве щенка судят по заводчику. В том самом качестве усомнилась и наша героиня, и потребовала у заводчика документальное подтверждение породности собаки.



Олеся Галицына:

Кормит завтраками – родословная будет, родословная будет.

То директор клуба заболела, то документы отдали в другой клуб. Мне не могут сказать ни имя матери щенка, ни на какую букву в помёте начинается имя моей собаки.

Вопросов, действительно, много: почему не был подписан договор купли-продажи, как называется питомник и клуб, в котором состоит данный заводчик, и почему возникла проблема с предоставлением документов. В беседе с теми самыми заводчиками узнаём много интересного.



Андрей Кучинский, заводчик:

Родословная – это тот документ, в котором расписана вся линия щенка, его родители.

Метрика выдаётся в клубе после осмотра щенка, заводчик её не выдает. Эти утверждения позволяют усомниться в компетентности заводчика. Ведь, по правилам, именно заводчиком проводится актировка щенка в клубе. Как узнаем вскоре, и питомника-то никакого и нет. А вот щенки есть. Кстати, обращаясь не в проверенный питомник, покупатель рискует по всем статьям. На данный момент большинство продавцов живого товара – спекулянты или оптовики, которые скупают щенков по всей территории страны, чтобы затем перепродавать их. Щенки содержатся в ужасных условиях, большинство из них имеет целый букет заболеваний.

Купив такого щенка, вы потратите огромное количество нервов, времени и денег на его лечение. Юристы подчеркивают: в том случае, если продавец занимается продажей нелегально, предъявить ему будет нечего.

Дарина Гулюта:

Животное в Гражданском кодексе рассматривается как вещь, поэтому, если оно приобретено у юрлица или ИП, оно подпадает под действие закона о защите прав потребителей. А вот животное, приобретённое у физлица не относится к данной категории.

Итак, щенка Шейлу, которую приобрела Олеся, никто не осматривал, в клуб владельцев щенка не приглашали.

Так каким образом заводчик делает родословную без осмотра щенка, и что же это за клуб, который выписывает документы, как говорится «за глаза»? Посетив указанный клуб в рабочее время, имеем возможность лицезреть закрытую дверь сомнительного вида.



Клуб закрыт, телефоны не отвечают. А отвечает ли за свои слова заводчик? И будет ли у Олеси документы на многострадальную собаку?

Людмила Дворянинова, заводчик:

Я согласилась, потому что говорила, что если захотите родословную, её можно будет в клубе заказать. Но клуб делает от месяца и дольше, я предупредила, что нужно подождать. Я такой человек, если дала слово, то я его держу.

Поскольку заводчик самоедов утверждает, что данная история – не тот случай, когда обещанного три года ждут, чуть позже мы непременно расскажем о том, как решилось наше собачье дело. Потому что лучшая характеристика человека – это сравнение между тем, что он обещал, и тем, что он в итоге сделал.