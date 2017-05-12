«Ушной клещ, глаз течёт, психически неустойчивая». Как минчанка купила самоеда без родословной

Купить собаку – это единственный способ купить искреннюю любовь за деньги. Герои сюжета «Добро пожаловаться» вместе с собачьей любовью прикупили и головную боль. Собака – друг, проверенный годами.
Они живут рядом людьми уже около 10 тысяч лет.
Купить собаку – это единственный способ купить искреннюю любовь за деньги. Герои сюжета «Добро пожаловаться» вместе с собачьей любовью прикупили и головную боль. Собака – друг, проверенный годами.
Они живут рядом людьми уже около 10 тысяч лет.
Сегодня официально признано около четырехсот пород: спаниель с висячими ушами, коротколапый бассет, огромный сенбернар.
Минчанка Олеся Галицына захотела пополнить ряды счастливых собачников и приобрела щенка.
Олеся Галицына:
Мы с мужем захотели приобрести щенка самоедской лайки, это был подарок мужа и он начал искать по объявлениям. Решил поехать в Дукору.
Мы созвонились, нам огласили сумму – 250 долларов.
На следующий день минчане отправились за четверолапым другом. Сегодня девушка вспоминает: была масса моментов, которые должны были насторожить.
Однако, как сегодня сетует Олеся, при виде милой мордочки здравый смысл уснул, а решение о покупке принималось исключительно под влиянием эмоций.
Олеся Галицына:
Сказала, на руки их брать нельзя, смотрите через клетку. Я попросила документы родителей, датированы они были где-то 2014 годом.
Я говорю: «А как можно узнать, что это именно эта мама?»
«Ой, вы поверьте мне на слово. Это – стопроцентно мама вашей девочки. Метрики я вам сейчас выписать не могу».
В том, что собака без документов на деле – кот в мешке, Олеся убедилась очень скоро.
Олеся Галицына:
Нам сказала заводчик: «Ни в коем случае не водите к ветеринару. Может заболеть в этой клинике чем-то». Но, так как у меня есть другие животные дома, мы понесли щенка к ветеринару, ветеринар осмотрел и тут я узнаю, что у собаки ушной клещ. Нам выписали лекарства. Затем проверили её глазки и сказали, что есть непроходимость одного канала. Правый глаз будет течь. Это лечится, но делается под наркозом. Психически неустойчивая собака, с ней надо заниматься.
Её держали в клетке.
У щенка оказались огромные проблемы со здоровьем, девушка решила нового друга вернуть, но это оказалось невозможно. В отношениях заводчика и владелицы наступил собачий холод. Минчанка обратилась к юристам.
Дарина Гулюта:
При приобретении животных рекомендуем обращаться к проверенным заводчикам, обращаться в клубы. И на месте проверять все необходимые документы, родословную, клеймо, и чтобы номер клейма соответствовал номеру в родословной.
Вся информация, предоставляемая заводчиком при продаже, должна быть достоверной и в полном объеме.
Кроме того, если животное оказалось с дефектами, о которых не было сообщено, потребитель имеет право заявить свои требования о возврате денег или замене животного.
Опытные собаководы говорят, что, если о характере собаки судят не по породе, а по хозяину, то о качестве щенка судят по заводчику. В том самом качестве усомнилась и наша героиня, и потребовала у заводчика документальное подтверждение породности собаки.
Олеся Галицына:
Кормит завтраками – родословная будет, родословная будет.
То директор клуба заболела, то документы отдали в другой клуб.
Мне не могут сказать ни имя матери щенка, ни на какую букву в помёте начинается имя моей собаки.
Вопросов, действительно, много: почему не был подписан договор купли-продажи, как называется питомник и клуб, в котором состоит данный заводчик, и почему возникла проблема с предоставлением документов. В беседе с теми самыми заводчиками узнаём много интересного.
Андрей Кучинский, заводчик:
Родословная – это тот документ, в котором расписана вся линия щенка, его родители.
Метрика выдаётся в клубе после осмотра щенка, заводчик её не выдает.
Эти утверждения позволяют усомниться в компетентности заводчика. Ведь, по правилам, именно заводчиком проводится актировка щенка в клубе. Как узнаем вскоре, и питомника-то никакого и нет. А вот щенки есть. Кстати, обращаясь не в проверенный питомник, покупатель рискует по всем статьям. На данный момент большинство продавцов живого товара – спекулянты или оптовики, которые скупают щенков по всей территории страны, чтобы затем перепродавать их.
Щенки содержатся в ужасных условиях, большинство из них имеет целый букет заболеваний.
Купив такого щенка, вы потратите огромное количество нервов, времени и денег на его лечение. Юристы подчеркивают: в том случае, если продавец занимается продажей нелегально, предъявить ему будет нечего.
Дарина Гулюта:
Животное в Гражданском кодексе рассматривается как вещь, поэтому, если оно приобретено у юрлица или ИП, оно подпадает под действие закона о защите прав потребителей. А вот животное, приобретённое у физлица не относится к данной категории.
Итак, щенка Шейлу, которую приобрела Олеся, никто не осматривал, в клуб владельцев щенка не приглашали.
Так каким образом заводчик делает родословную без осмотра щенка, и что же это за клуб, который выписывает документы, как говорится «за глаза»? Посетив указанный клуб в рабочее время, имеем возможность лицезреть закрытую дверь сомнительного вида.
Клуб закрыт, телефоны не отвечают.
А отвечает ли за свои слова заводчик? И будет ли у Олеси документы на многострадальную собаку?
Людмила Дворянинова, заводчик:
Я согласилась, потому что говорила, что если захотите родословную, её можно будет в клубе заказать. Но клуб делает от месяца и дольше, я предупредила, что нужно подождать. Я такой человек, если дала слово, то я его держу.
Поскольку заводчик самоедов утверждает, что данная история – не тот случай, когда обещанного три года ждут, чуть позже мы непременно расскажем о том, как решилось наше собачье дело. Потому что лучшая характеристика человека – это сравнение между тем, что он обещал, и тем, что он в итоге сделал.
Вот уж, действительно – мы жалеем собак, потому что они же, как люди. И не жалеем людей, потому что они же, как собаки.