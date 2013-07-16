В Беларуси стартовала вступительная компания в вузы второго потока

Новости Беларуси. Сегодня стартует вступительная компания в вузы второго потока. 10 дней даны абитуриентам на подачу документов. В этом году минимальный балл для участия в конкурсе подняли по гуманитарным предметам до 20 баллов, по остальным до 15. Однако пойдет ли это нововведение на пользу абитуриентам, поступающим в силовые и творческие вузы? Туда, к слову, прием документов закончился пару часов назад. Ведь здесь, как правило, главную роль играет внутренний экзамен по специализации. И такой двадцатибальный барьер, скажем, в ЦТ по русскому языку может стать серьезной проблемой для будущего музыканта-народника.

Репетиция с оркестром у Ларисы Рыдлевской за день – вторая. Заслуженная артистка в Национальном академическом – уже много лет. И все – за цимбалами. За плечами сотни концертов. Причем не только в Беларуси. Это теперь – она на своем месте. Поступала в Академию музыки в юности, вспоминает, отнюдь не играючи.

Лариса Рыдлевская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда я заканчивала академию музыки, инструмент пользовался огромным спросом. Очень много было выпускников.

В Беларуси почти 70 государственных музыкальных коллективов. И теоретически потребность там в пополнении есть. Но, как говорят старожилы, в музыкальной сфере практически не существует текучки кадров. И 15 выпускников абсолютно достаточно, чтобы оркестр функционировал на протяжении целого поколения. При этом в стране выпускают в два раза больше музыкантов-народников. И каждый год.

Владимир Черников, декан факультета народных инструментов белорусской академии музыки:

Об уменьшении набора речь ведется уже давно, но мне кажется это нецелесообразно. Это национальная культура. В частности, инструмент цимбалы. Это белорусская душа. Душа народа. Нельзя уменьшать предельно набор на эту специальность.

Кстати, на такие народные специальности, что называется, добор. А в этом году даже конкурс. Однако многие абитуриенты отсеиваются из-за того, что просто не могут позволить себе купить инструмент. К примеру, те же цимбалы, по сути, национальный белорусский инструмент, в стране купить можно только импортного производства. А значит, втридорога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Козинец, народный артист Беларуси:

Их приобрести не так просто. Это большая проблема. Теперь родители смотрят более прагматично: они видят жизнь, они сами живут в этом окружении. И, безусловно, видят своих детей за компьютером, а не за роялем.

Еще один момент во вступительной компании в вузы первого потока. Часть абитуриентов просто не сдает ЦТ на зачетные 20 баллов. При превосходной подготовке к основному испытанию уже в самом вузе. Таким образом, теряют гениальных, но, к примеру, безграмотных балалечников. На эти тонкости сетуют в Академии музыки и университете культуры.