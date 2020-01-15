«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»
Новости Беларуси. Дипфейки. Какую опасность несут современные угрозы и как им противостоять? Новый вызов в сфере информационной безопасности стал темой дискуссии «Экспертной среды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так называемый глубокий фейк – технология, с помощью которой создают поддельное видео. Например, в нём можно заменить одного человека на другого. Распознать подделку крайне сложно.
Эксперты пришли к выводу, что противостоять новому вызову нужно не только в технической и социальной области, но и в правовом поле.
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Фейки играют свою роль по воздействию на политический курс даже достаточно стабильных, устойчивых стран. Они могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов. Дипфейки тут не исключение, это просто более мощный инструмент все тех же способов воздействия. Если раньше аудитория доверяла своим глазам, видео, то теперь не исключено, что политики, заявляющий провокационные заявления, это видео может оказаться подделкой.
«Экспертная среда» – совместный проект БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Аналитики встречаются за круглым столом, чтобы обсудить острые актуальные темы.