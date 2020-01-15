«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»

Новости Беларуси. Дипфейки. Какую опасность несут современные угрозы и как им противостоять? Новый вызов в сфере информационной безопасности стал темой дискуссии «Экспертной среды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называемый глубокий фейк – технология, с помощью которой создают поддельное видео. Например, в нём можно заменить одного человека на другого. Распознать подделку крайне сложно.