Народный артист Беларуси, режиссер Александр Ефремов: Я голосую за будущее наших детей!

Каждый голос - решающий. 11 октября народ Беларуси выбирал Президента. Аншлаг был более чем на 6 тыс. избирательных участках. Белорусы разных профессий и возрастов встретились здесь, чтобы выбрать достойное будущее своей страны. Свой выбор сделал и режиссёр Александр Ефремов.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, кинорежиссер:

Я голосую за будущее наших детей. За будущее, в конце-концов, и себя тоже! Первые выборы у меня были в армии. Мне исполнилось 18 лет. Там я и отголосовал. Мне это нравится. Я чувствую себя полезным, необходимым. А это очень важно. Для каждого человека, пожалуй. Я снял 5 фильмов и поставил 2 спектакля. Все эти фильмы были востребованы, их смотрели. Хотелось бы, чтобы мы как можно больше фильмов делали. Делали свое собственное.