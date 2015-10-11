«100 идей для Беларуси»: проекты и люди, за которыми будущее Беларуси

Новости Беларуси. Будущее родной Беларуси в их руках. Молодежь Минщины образованная, талантливая и креативная. О новом поколении, которым вправе гордиться вся страна, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

2015 год в Беларуси – Год молодежи. Шанс проявить себя молодежь Минщины использует по полной. Они не боятся предлагать смелые идеи и делают жизнь вокруг ярче. Юные исследователи работают над интересными проектами. «100 идей для Беларуси» – конкурс, который открыл дорогу десяткам молодых ученых.