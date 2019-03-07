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Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта

07 марта 2019 20:58
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Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 марта на грандиозные гуляния приглашают в Минский зоопарк.

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-1

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-3

Гостей ждут уличный театр на ходулях и выступления народных коллективов. Кроме того, здесь пройдет выставка домашних питомцев. Также на территории зоопарка будет работать фотозона и ремесленная лавка.

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-6

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Всех ждет интересная, насыщенная программа. Возле сцены развернутся народные гуляния, будут выступать творческие коллективы, очень интересные, забавные конкурсы для самых ловких и смелых.

Добавим, во всех районах столицы пройдут ярмарки. Гостей угостят блюдами национальной кухни и, конечно же, блинами с разными начинками.

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-9

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-11

Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта-13

# Зоопарк # общество # Ольга Колмакова # Фотофакт

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