Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта

Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 марта на грандиозные гуляния приглашают в Минский зоопарк.

Гостей ждут уличный театр на ходулях и выступления народных коллективов. Кроме того, здесь пройдет выставка домашних питомцев. Также на территории зоопарка будет работать фотозона и ремесленная лавка.