Народные гуляния, конкурсы и фотозона. Минский зоопарк приглашает на Масленицу 8 марта

Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 марта на грандиозные гуляния приглашают в Минский зоопарк.
Новости Беларуси. В выходные в столице весело и шумно отпразднуют еще один весенний праздник – Масленицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 марта на грандиозные гуляния приглашают в Минский зоопарк.
Гостей ждут уличный театр на ходулях и выступления народных коллективов. Кроме того, здесь пройдет выставка домашних питомцев. Также на территории зоопарка будет работать фотозона и ремесленная лавка.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Всех ждет интересная, насыщенная программа. Возле сцены развернутся народные гуляния, будут выступать творческие коллективы, очень интересные, забавные конкурсы для самых ловких и смелых.
Добавим, во всех районах столицы пройдут ярмарки. Гостей угостят блюдами национальной кухни и, конечно же, блинами с разными начинками.