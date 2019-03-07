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В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

07 марта 2019 19:11
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Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -1

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -3

Здесь разместили терапевтические и педиатрическое отделения, женскую консультацию, стоматологию. Есть свои лаборатории, скрининговые центры и отделение реабилитации.

Для жителей Витебска этот проект действительно долгожданный. Начинали строительство поликлиники 10 лет назад. Но основные работы развернули в последние годы. Весенний подарок оценить теперь смогут 55 тысяч жителей двух микрорайонов, из них почти 10 тысяч – дети.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -6

Денис Жабченко, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
Пациентам будет однозначно комфортно, потому что мы разграничиваем потоки. То есть что у нас базировалось в одной поликлинике, теперь немного разграничиваем. Часть пациентов будет здесь, часть будет оставаться в поликлинике нашей центральной.

Поликлинику уже подключили к единой медицинской IT-базе. Первых пациентов здесь примут 11 марта.

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -9

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -11

В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр -13

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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