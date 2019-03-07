В Витебске открыли новую поликлинику, которую строили 10 лет. Что представляет собой медцентр

Новости Беларуси. В Витебске открыли новую поликлинику. По сути, это современный медицинский центр с высокотехнологическим оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для жителей Витебска этот проект действительно долгожданный. Начинали строительство поликлиники 10 лет назад. Но основные работы развернули в последние годы. Весенний подарок оценить теперь смогут 55 тысяч жителей двух микрорайонов, из них почти 10 тысяч – дети.

Здесь разместили терапевтические и педиатрическое отделения, женскую консультацию, стоматологию. Есть свои лаборатории, скрининговые центры и отделение реабилитации.

Денис Жабченко, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:

Пациентам будет однозначно комфортно, потому что мы разграничиваем потоки. То есть что у нас базировалось в одной поликлинике, теперь немного разграничиваем. Часть пациентов будет здесь, часть будет оставаться в поликлинике нашей центральной.

Поликлинику уже подключили к единой медицинской IT-базе. Первых пациентов здесь примут 11 марта.