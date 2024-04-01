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Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области

01 апреля 2024 12:17
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Нарколабораторию по производству особо опасного психотропного вещества ликвидировали правоохранители в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области-1

С поличным задержаны двое мужчин, которые в Смолевичском районе налаживали запрещенное производство. Позже выяснилось, что ранее они были судимы за сбыт наркотиков.

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области-4

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
В лаборатории фигуранты планировали производить особо опасное психотропное вещество мефедрон с целью его последующего сбыта на территории Беларуси.

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области-7

Оба фигуранта были задержаны сотрудниками столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа. Улики их преступной деятельности находились в автомобиле задержанных.

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области-10

– Должны были собрать оборудование и сварить мефедрон.
– Что дальше с мефедроном должны были сделать?
– Сделать закладки. Оставить его где-то в лесу с координатами, чтобы его мог кто-то забрать. В машине находятся прекурсоры для варения мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается причастность задержанных к другим возможным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

# Наркотики # общество # Кирилл Беркозов

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