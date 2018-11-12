Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. Масштабная акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС вместе с юными спасателями-пожарными напомнят правила безопасности белорусам.

Акция охватит все регионы страны. Встречи будут проходить в формате открытых диалогов, интерактивных игр и даже дискотек, с викторинами, конкурсами и творческими номерами.

Станислав Ивуть, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси:

Необходимость акции обусловлена тяжелой оперативной обстановкой с пожарами и гибелью людей как по всей республике, так и на территории области и района.

Для влияния на обстановку сегодня мы планируем пройти домовладения, еще раз напомнить гражданам о требованиях пожарной безопасности. Проведем инструктаж.

Надеемся, что наша работа в дальнейшем повлияет на состояние оперативной обстановки, и мы сумеем снизить количество пожаров и гибель людей.