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Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

12 ноября 2018 16:01
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Новости Беларуси. Масштабная акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС вместе с юными спасателями-пожарными напомнят правила безопасности белорусам.

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-1

Акция охватит все регионы страны. Встречи будут проходить в формате открытых диалогов, интерактивных игр и даже дискотек, с викторинами, конкурсами и творческими номерами.

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-4

Станислав Ивуть, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси:
Необходимость акции обусловлена тяжелой оперативной обстановкой с пожарами и гибелью людей как по всей республике, так и на территории области и района.

Для влияния на обстановку сегодня мы планируем пройти домовладения, еще раз напомнить гражданам о требованиях пожарной безопасности. Проведем инструктаж.

Надеемся, что наша работа в дальнейшем повлияет на состояние оперативной обстановки, и мы сумеем снизить количество пожаров и гибель людей.

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-7

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-9

В 2018 году количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14 %. Главная причина возгораний – курение в постели, использование неисправных бытовых приборов и печей.

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-12

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси-14

# МЧС Беларуси # общество # Станислав Ивуть # Фотофакт

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