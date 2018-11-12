Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. Масштабная акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС вместе с юными спасателями-пожарными напомнят правила безопасности белорусам.
Новости Беларуси. Масштабная акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС вместе с юными спасателями-пожарными напомнят правила безопасности белорусам.
Акция охватит все регионы страны. Встречи будут проходить в формате открытых диалогов, интерактивных игр и даже дискотек, с викторинами, конкурсами и творческими номерами.
Станислав Ивуть, начальник Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси:
Необходимость акции обусловлена тяжелой оперативной обстановкой с пожарами и гибелью людей как по всей республике, так и на территории области и района.
Для влияния на обстановку сегодня мы планируем пройти домовладения, еще раз напомнить гражданам о требованиях пожарной безопасности. Проведем инструктаж.
Надеемся, что наша работа в дальнейшем повлияет на состояние оперативной обстановки, и мы сумеем снизить количество пожаров и гибель людей.
В 2018 году количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14 %. Главная причина возгораний – курение в постели, использование неисправных бытовых приборов и печей.