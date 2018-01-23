«Нам обещали, что нас снесут»: как живут пенсионеры в посёлке на берегу Свислочи

На подворье Нины Халидовы живут и куры, и кролики. А самое интересное, что мы находимся практически в самом центре Минска, на улице Крайней. Такое название она получила не случайно, более полувека назад эта улица разделяла улицу и деревню, домов здесь было, конечно, больше. Сейчас осталось их около восьми. Именно на этой улице располагалось имение панского управляющего, вокруг которого и образовался поселок.

Нина Халидова, жительница частного сектора:

В нашем поселке ещё есть улица Серебрянская, Серебрянский переулок, образуется такой как бы квадрат. Во всем поселке 40 домов, больше, наверное, тут не будет.