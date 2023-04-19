«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину

В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает знакомить вас с героями, которые ценой собственной жизни подарили нам настоящее. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Артем Бурдин:

Мой прапрадед Панченко Иван Васильевич родился 1 февраля 1920 года, был кадровым военным Советской армии, служил в артиллерийских войсках, был командиром минометной батареи. Войну встретил в звании гвардии младшего лейтенанта, принимал активное участие в прорыве блокады Ленинграда, в боях под Сталинградом, после чего вместе со своим боевым подразделением продолжил свой боевой путь по освобождению Республики Беларусь.

Свой боевой путь младший лейтенант Иван Панченко прошел достойно. Освободить Родину от немецко-фашистских захватчиков для каждого советского человека было делом чести и справедливости. Молодому командиру приходилось нелегко. Приказы, каждое действие, глаза тех, кого ведет в бой – колоссальная ответственность легла на погоны. Не подвести себя, тех, кто рядом, не отступить, не промахнуться. Каждый шаг к Победе – подвиг, который сегодня запечатлен в граните обелисков, в памяти правнуков, в фотографиях тех, кто совершал героические поступки.

Артем Бурдин:

Начал руководить лично минометной батареей, сам скорректировал огонь, подавил опорный пункт противника под шквальным пулеметно-оружейным огнем, после чего подразделения смогли продолжить активное наступление. Сегодня свою миссию по сохранению мира и спокойствия несет правнук ветерана Артем Бурдин. Ныне командир взвода патрульной роты внутренних войск Республики Беларусь осознает всю важность выбранного пути. Молодой человек понимает, что сейчас его время противостоять лжи и несправедливости, наше время защищать мир, который отвоевали ветераны, деды и прадеды.

Артем Бурдин:

Каждому поколению выпадают какие-то свои трудности в той или иной мере. Нашим ветеранам, предкам, родственникам выпала очень тяжелая ноша, которую они смогли мужественно, стойко пронести, отстоять свою правду, свою страну в первую очередь. Как бы там ни пытались это очернить – какие там были светлые и темные пятна в истории. Они это сделали, и мы имеем то, что мы имеем сейчас – наше светлое процветающее государство благодаря их непосильному труду.

Сожалеет молодой человек только об одном: что не удалось лично встретиться с прадедом, поговорить, получить дельные советы. Временные отрезки жизни не пересеклись. Связующая нить – единственное фото и память. А для белорусского народа она незыблема. Несмотря на то, что многие страны зачеркивают подвиг советского народа, здесь, на священной белоруской земле, монументы и обелиски обретают особую ценность. Артем Бурдин:

Наши памятники как стояли, так и будут стоять. Это служит в первую очередь нам напоминанием про те подвиги, про ту славу наших предков, наших прадедов, наших ветеранов, которые ковали эту победу: где-то в тылах, кто-то – на фронте. Они там, не щадя свои жизни, шли только вперед, невзирая на все трудности, которые были. И как я уже упоминал ранее, это напоминание, что нам нужно быть не хуже их, все это сохранить.

Артем Бурдин:

Вечный огонь символизирует память. То есть пока он горит, мы помним. Не зря его называют вечным. Он никогда не потухнет, и память в наших сердцах никогда не пропадет.