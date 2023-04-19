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«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину

19 апреля 2023 16:31
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В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает знакомить вас с героями, которые ценой собственной жизни подарили нам настоящее. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-1

Артем Бурдин:
Мой прапрадед Панченко Иван Васильевич родился 1 февраля 1920 года, был кадровым военным Советской армии, служил в артиллерийских войсках, был командиром минометной батареи. Войну встретил в звании гвардии младшего лейтенанта, принимал активное участие в прорыве блокады Ленинграда, в боях под Сталинградом, после чего вместе со своим боевым подразделением продолжил свой боевой путь по освобождению Республики Беларусь.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-4

Свой боевой путь младший лейтенант Иван Панченко прошел достойно. Освободить Родину от немецко-фашистских захватчиков для каждого советского человека было делом чести и справедливости. Молодому командиру приходилось нелегко. Приказы, каждое действие, глаза тех, кого ведет в бой – колоссальная ответственность легла на погоны. Не подвести себя, тех, кто рядом, не отступить, не промахнуться. Каждый шаг к Победе – подвиг, который сегодня запечатлен в граните обелисков, в памяти правнуков, в фотографиях тех, кто совершал героические поступки.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-7

Артем Бурдин:
Начал руководить лично минометной батареей, сам скорректировал огонь, подавил опорный пункт противника под шквальным пулеметно-оружейным огнем, после чего подразделения смогли продолжить активное наступление.

Сегодня свою миссию по сохранению мира и спокойствия несет правнук ветерана Артем Бурдин. Ныне командир взвода патрульной роты внутренних войск Республики Беларусь осознает всю важность выбранного пути. Молодой человек понимает, что сейчас его время противостоять лжи и несправедливости, наше время защищать мир, который отвоевали ветераны, деды и прадеды.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-10

Артем Бурдин:
Каждому поколению выпадают какие-то свои трудности в той или иной мере. Нашим ветеранам, предкам, родственникам выпала очень тяжелая ноша, которую они смогли мужественно, стойко пронести, отстоять свою правду, свою страну в первую очередь. Как бы там ни пытались это очернить – какие там были светлые и темные пятна в истории. Они это сделали, и мы имеем то, что мы имеем сейчас – наше светлое процветающее государство благодаря их непосильному труду.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-13

Сожалеет молодой человек только об одном: что не удалось лично встретиться с прадедом, поговорить, получить дельные советы. Временные отрезки жизни не пересеклись. Связующая нить – единственное фото и память. А для белорусского народа она незыблема. Несмотря на то, что многие страны зачеркивают подвиг советского народа, здесь, на священной белоруской земле, монументы и обелиски обретают особую ценность.  

Артем Бурдин:
Наши памятники как стояли, так и будут стоять. Это служит в первую очередь нам напоминанием про те подвиги, про ту славу наших предков, наших прадедов, наших ветеранов, которые ковали эту победу: где-то в тылах, кто-то – на фронте. Они там, не щадя свои жизни, шли только вперед, невзирая на все трудности, которые были. И как я уже упоминал ранее, это напоминание, что нам нужно быть не хуже их, все это сохранить.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-16

Артем Бурдин:
Вечный огонь символизирует память. То есть пока он горит, мы помним. Не зря его называют вечным. Он никогда не потухнет, и память в наших сердцах никогда не пропадет.

«Нам нужно быть не хуже их». Праправнук героического советского командира и сам сегодня защищает Родину-19

В том числе и память об Иване Васильевиче Панченко.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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