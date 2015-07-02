Налог на сдачу квартиры: от чего зависит его размер и чем грозит уклонение от уплаты налога?

В многолюдном сердце Синеокой Минске круглосуточно циркулируют миллионы людей и каждому из них нужен ночлег. Квартирный вопрос белорусы, приезжающие из периферии, и коренные минчане решают как могут. Основная часть нуждающихся в метрах снимает квартиру, чтобы потом на кухне жаловаться домочадцам на огромную арендную плату. Но платить должны и владельцы съемного жилья.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции ИМНС по г. Минску:

В настоящее время в Минске состоят на учете более 40 тысяч физических лиц, которые сдают внаем помещение. От указанных категорий граждан в бюджет города Минска поступило более 30 млрд рублей. Также за истекший период 2015 года налоговыми органами Минска было проведено более 440 проверок по выявлению граждан, сдающих внаем жилые помещения на длительный срок без уплаты налога, в бюджет дополнительно поступило более 400 млрд. рублей.

Съемочная группа СТВ вместе с налоговыми инспекторами недавно отправилась в рейд по квартирам, добросовестная сдача которых надлежит сомнению. Зловещий стук в дверь, предъявление удостоверения и неудобный вопрос в лоб. К неожиданной проверке многие квартиранты оказались просто не готовы и начинали паниковать.

Однако бояться ревизоров стоит вовсе не квартирантам. С начала года налоговое законодательство нарушили 244 квартиросдатчика. Всего же делиться жильем за деньги в столице готовы почти 44 тысячи минчан. И часть такого дохода, как и в любом бизнесе, оседает в казну государства. Так сколько же платить? Ставка подоходного налога зависит от экономико-планировочных зон, на которые делится город. К примеру, сдача комнаты в "Малиновке" обойдется владельцу в 170 тыс. рублей ежемесячно. Заметьте, речь идет о каждой комнате.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции ИМНС по г. Минску:

Налоговыми органами постоянно проводятся контрольные мероприятия по выявлению физических лиц, сдающих свое помещение без уплаты налогов. В случае выявления данных физических лиц собственнику жилого помещения начисляется и предъявляется к оплате подоходный налог в фиксированных суммах. Собственник квартиры привлекается также в соответствии с Кодексом "Об административном правонарушении” к административной ответственности.

Черный список нелегалов регулярно пополняется с помощью анализа объявлений в интернете и доносов сердобольных соседей. Ситуация с неплательщиками, как утверждают специалисты, с каждым годом выравнивается.