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В Минске подвели итоги конкурса буктрейлеров о ВОВ

01 июля 2015 18:04
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Новости Беларуси. Мой фильм о войне. В столице подвели итоги патриотического конкурса буктрейлеров — небольших видеороликов по мотивам повестей и романов о Великой Отечественной.

В роли режиссёров выступили школьники и студенты, а главные роли достались ветеранам. С экрана бывшие разведчики, связные, артиллеристы и радисты  рассказывают о нелёгких днях войны.

Фестиваль короткометражного кино среди молодёжи проходит впервые, но уже успел завоевать популярность. За полгода в проекте приняли участие более двухсот человек.

Определяло победителей авторитетное жюри, а за приз зрительских симпатий авторы боролись в открытом интернет-голосовании.

Лучшие буктрейлеры 1 июля в торжественной обстановке передали в архив Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Конкурс

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