Денис Бутин, заведующий Музеем современной белорусской государственности: У нас много уникальных экспонатов!

Как пришла идея создать именно такой музей?

Денис Бутин, заведующий Музеем современной белорусской государственности:

Музей был открыт 22 июня 2012 года. Его открывал сам Президент - Александр Лукашенко. Идея открытия музея наступила ещё в 2009 году, когда уже начали собирать экспонаты для этого музея и разработали концепцию, уже начали готовить какой-то экспорт. В 2012 году он уже открылся. Музей самый молодой в Беларуси. Ему всего три года. Это исторический музей, он отражает историю Беларуси с 1990 года по 2015, 2016 и т.д. Он доводит историю до наших дней. В нем отражены все сферы деятельности Республики Беларусь: история, социально-экономическое развитие, политическое, культура, спорт, искусство, наука, достижения в различных сферах нашей молодёжи, старшего поколения. Также очень интересный зал - подарки Президенту Республики Беларусь. Наше население очень любит этот зал.

В музее пять залов. Может быть расскажете о каком-то уникальном экспонате?

Денис Бутин, заведующий Музеем современной белорусской государственности:

Уникальных экспонатов у нас очень много. У нас есть такие интересные моменты, как трибуна, оригинал Конституции, где Президент приносит присягу на инаугурации. Наш наивысший орден - Звезда Героя Беларуси. Макет белорусского космического аппарата «Белка».

У нас музей не только современный по названию «современной белорусской государственности», но он также оснащён новейшими информационными технологиями. Имеются мультимедийные киоски. Различные плазмы, экраны, электронные книги для гостей.