Торжества в честь Дня Независимости стартовали в Минске

Новости Беларуси. Торжества в честь главного государственного праздника стартовали в столице. 1 июля во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Независимости Беларуси.

2 июля празднования переместятся в регионы. Акция «Беларусь – земля славы ратной» стартует у Кургана Славы.

Память героев Великой Отечественной соберутся почтить и в Воложине. Здесь откроют мемориальную плиту, посвященную жертвам Холокоста. В Гомеле капсулы с землей из шести мест сражений советских воинов доставят к Кургану Славы.

Основные торжества пройдут, безусловно, 3 июля. Самые масштабные народные гулянья развернутся в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

До вечера будут работать городские площадки, центральная около Дворца спорта, площадки в районах. Кроме концертов будет ярмарка «Город мастеров», то есть это Беларусь самобытная, тоже краска нашей страны. В 22.00 начнется концерт «Мы, беларусы – мірныя людзі». Первая строчка гимна как лейтмотив, как тема мирной послевоенной жизни, достижений современной Беларуси пройдет через весь концерт.

В торжествах по случаю Дня Независимости примут участие многочисленные зарубежные гости. Среди них участники первого заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел.

Накануне за столом дискуссии собрались десятки представителей нашей диаспоры из 18 стран мира. Они готовы помогать Беларуси становиться более узнаваемой на всех континентах.

Нина Кабанова, член Консульского совета (Казахстан):

Раз в год я бываю на белорусской земле, радуюсь успехам, радуюсь красоте, миру, который есть на земле белорусской. И, вообще, почитание в Беларуси слова «мир», формирование мирного пространства на территории Беларуси, по-моему, это самая главная миссия.

Ирина Погосян, член Консульского совета (Армения):

Для нас вообще очень важно, что родина обратила большое внимание на нас, белорусов, проживающих за пределами Беларуси. Нам очень хочется, чтобы мы играли важную роль для нашей родины. И будем делать все возможное, чтобы имидж Беларуси был высок в странах, где мы проживаем.