Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны
Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломы получили 284 выпускника, из них более 140 ребят стали обладателями долгожданных лейтенантских погонов.
24 июня также были вручены награды за доблестный труд преподавательскому и профессорскому составу университета. Именно они четыре года занимались воспитанием и обучением молодых офицеров. Доказательство качественного образования – десять выпускников окончили учебу с отличием, четверо – с золотой медалью. Еще 27 выпускникам присвоена академическая степень магистра. В ходе праздничной церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту выпуска – 2021.
В завершении выпускники попрощались со знаменем университета и в последний раз прошли маршем по плацу. Не обошлось и без традиций – на удачу ребята подбросили монеты и запустили в небо фуражки.
Маргарита Стрижень, лейтенант внутренней службы МЧС:
Хочется улыбаться, очень все понравилось, шли долго к этой цели. Много чего было сделано, работа над собой. Очень довольны.
Яна Кондакова, лейтенант внутренней службы МЧС:
Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь. Очень рады, эмоции просто невероятные.
Евгений Чернов, лейтенант внутренней службы МЧС:
Я выбрал эту профессию, потому что мне нравится, я хотел быть спасателем еще с детства. Когда узнавал в 11 классе, еще когда нужно было ЦТ сдавать, уже узнавал, куда буду поступать и выбрал МЧС. Как бы уже мечта с детства. Недавно, кажется, были мелкими, бегали на первом курсе, а сейчас уже выпускаемся. Эмоции не передать словами, вы можете увидеть эмоции на лицах выпускников, то есть положительные только моменты и все.
Мама мечтала пойти по стопам папы в свое время и девушек в школу милицию в Беларуси не набирали. Она, наверное, осуществила мою мечту носить погоны.
Как папа, гордость за дочку, что она отучилась, окончила хорошо. Хочет дальше учиться. Её желание, ее жизнь впереди.
Впереди ребят ждет ответственная служба в различных органах и подразделениях МЧС. Они будут заниматься вопросами предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий ЧС и, конечно же, стоять на страже защиты каждого белоруса.