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Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны

24 июня 2021 16:27
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Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломы получили 284 выпускника, из них более 140 ребят стали обладателями долгожданных лейтенантских погонов.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-1

24 июня также были вручены награды за доблестный труд преподавательскому и профессорскому составу университета. Именно они четыре года занимались воспитанием и обучением молодых офицеров. Доказательство качественного образования – десять выпускников окончили учебу с отличием, четверо – с золотой медалью. Еще 27 выпускникам присвоена академическая степень магистра. В ходе праздничной церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту выпуска – 2021.

В завершении выпускники попрощались со знаменем университета и в последний раз прошли маршем по плацу. Не обошлось и без традиций – на удачу ребята подбросили монеты и запустили в небо фуражки.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-4

Маргарита Стрижень, лейтенант внутренней службы МЧС:
Хочется улыбаться, очень все понравилось, шли долго к этой цели. Много чего было сделано, работа над собой. Очень довольны.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-7

Яна Кондакова, лейтенант внутренней службы МЧС:
Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь. Очень рады, эмоции просто невероятные.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-10

Евгений Чернов, лейтенант внутренней службы МЧС:
Я выбрал эту профессию, потому что мне нравится, я хотел быть спасателем еще с детства. Когда узнавал в 11 классе, еще когда нужно было ЦТ сдавать, уже узнавал, куда буду поступать и выбрал МЧС. Как бы уже мечта с детства. Недавно, кажется, были мелкими, бегали на первом курсе, а сейчас уже выпускаемся. Эмоции не передать словами, вы можете увидеть эмоции на лицах выпускников, то есть положительные только моменты и все.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-13

Мама мечтала пойти по стопам папы в свое время и девушек в школу милицию в Беларуси не набирали. Она, наверное, осуществила мою мечту носить погоны.

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны-16

Как папа, гордость за дочку, что она отучилась, окончила хорошо. Хочет дальше учиться. Её желание, ее жизнь впереди.

Впереди ребят ждет ответственная служба в различных органах и подразделениях МЧС. Они будут заниматься вопросами предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий ЧС и, конечно же, стоять на страже защиты каждого белоруса.

# МЧС Беларуси # общество # Маргарита Стрижень # Яна Кондакова # Евгений Чернов # Фотофакт

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