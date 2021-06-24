Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь». Курсанты Университета МЧС получили первые офицерские погоны

Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломы получили 284 выпускника, из них более 140 ребят стали обладателями долгожданных лейтенантских погонов.

24 июня также были вручены награды за доблестный труд преподавательскому и профессорскому составу университета. Именно они четыре года занимались воспитанием и обучением молодых офицеров. Доказательство качественного образования – десять выпускников окончили учебу с отличием, четверо – с золотой медалью. Еще 27 выпускникам присвоена академическая степень магистра. В ходе праздничной церемонии молодые офицеры заложили памятную плиту выпуска – 2021. В завершении выпускники попрощались со знаменем университета и в последний раз прошли маршем по плацу. Не обошлось и без традиций – на удачу ребята подбросили монеты и запустили в небо фуражки.

Маргарита Стрижень, лейтенант внутренней службы МЧС:

Хочется улыбаться, очень все понравилось, шли долго к этой цели. Много чего было сделано, работа над собой. Очень довольны.

Яна Кондакова, лейтенант внутренней службы МЧС:

Наконец-то мы можем вступить во взрослую жизнь. Очень рады, эмоции просто невероятные.

Евгений Чернов, лейтенант внутренней службы МЧС:

Я выбрал эту профессию, потому что мне нравится, я хотел быть спасателем еще с детства. Когда узнавал в 11 классе, еще когда нужно было ЦТ сдавать, уже узнавал, куда буду поступать и выбрал МЧС. Как бы уже мечта с детства. Недавно, кажется, были мелкими, бегали на первом курсе, а сейчас уже выпускаемся. Эмоции не передать словами, вы можете увидеть эмоции на лицах выпускников, то есть положительные только моменты и все.

Мама мечтала пойти по стопам папы в свое время и девушек в школу милицию в Беларуси не набирали. Она, наверное, осуществила мою мечту носить погоны.