«Найти единомышленников в студенческой среде». Чем будут заниматься в летней школе молодых исследователей?

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси на базе БГУ проходит летняя школа молодых исследователей и аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект направлен на поддержку талантливой молодежи из разных стран и развитие международного сотрудничества.

На протяжении недели студенты из Беларуси и России обсудят взаимодействия церкви и молодежи. К слову, молодых аналитиков ждут лекции, тренинги на командообразование и мастер-классы. Участники освоят главные инструменты проведения социологического опроса и анализа информационного пространства.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ: Это летний модуль международного исследовательского форума, где действительно могут встретиться студенты Беларуси и России и обсудить достаточно интересные аспекты социальной жизни. Тематика очень злободневная. Кстати, вы, наверное, заметили: церковь и молодежь, социальное партнерство именно сейчас, в переломный момент, трудно переоценить значение этого фактора для поддержания социальной стабильности в обществе. Я думаю, что молодые люди будут общаться, обмениваться мнениями и этот летний модуль будет для них очень продуктивным.

Илья Горюнов, стажер-исследователь Национального исследовательского института развития коммуникаций России:

В первую очередь задача летней школы – найти единомышленников в студенческой среде. Для российских ребят – в Беларуси, для белорусских ребят – в России. С завтрашнего дня начнутся мероприятия по деловой части, начнется работа, нас поделят на команды. У каждой из команд будут свои задачи.

В рамках проекта полученные знания студенты смогут применить и на практике. В конце недели участники представят собственные исследования о проблемах и перспективах партнерства молодежи и православной церкви в Беларуси.