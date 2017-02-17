Найти, чем интересуется современный школьник, студент: интерактивные встречи с МЧС

Новости Беларуси. В конце зимы сотрудники МЧС еще раз напоминают главные правила безопасности: как избежать пожаров в межсезонье, обойтись без травм во время детских игр и защитить себя и других в чрезвычайных ситуациях. Подобное профилактическое мероприятие провели в Клецком сельскохозяйственном лицее.

В простой и доступной форме учащимся объяснили жизненно необходимые правила безопасности.

Максим Сытько, ученик Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:

За последние несколько мероприятий мы осознали, что в доме играть со спичками очень плохо, где-то бросать непотушенную спичку в сухую погоду тоже плохо, не нужно разводить костры в неотведенных для этого местах. Те мероприятия, которые проводились, они помогут, и очень сильно помогут.

Для эффективной работы с молодежью сотрудники МЧС всегда ищут новые подходы.

Видеофильмы, квест-игры, присутствие в социальных сетях – такой нестандартный подход дает свои результаты. Только в Клецком районе количество случаев детского травматизма снизилось в разы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Вашкевич, начальник Клецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Динамика положительная есть. В этом году у нас не зарегистрировано случаев гибели. Каждый год мы пытаемся найти что-то новое, посмотреть, чем интересуется современный школьник, студент. О чем они пишут в своих соцсетях, блогах, видео.