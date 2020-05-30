«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт является очень полезным: содержит много калия, магния, кальция и железа.

Также блюда из маша очень сытные. Как вырастить маш, рассказали в программе «Плюс-минус». Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Зелёные бобы можно употреблять, как самостоятельный продукт. Но азиатские страны любят их есть в качестве проростков, поскольку известно, что семечко во время прорастания высвобождает в два раза больше полезных веществ для нашего организма. Для того, чтобы получить полноценные проростки, необходимо взять 100 граммов семян, подходящий контейнер или ёмкость для проращивания, и воду. После того, как вы взяли семена, необходимо их залить водой и поставить на замачивание на 6-10 часов.

После того, как бобы увеличились в 3-4 раза, помещаем их в контейнер. После того, как вы поместили семена в кувшин и залили водой, несколько раз необходимо промыть и поставить на проращивание.

И где-то через сутки у вас будет готов полноценный продукт к употреблению. Считается, что наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра.