«Наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра». Выращиваем маш дома

Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт является очень полезным: содержит много калия, магния, кальция и железа.
Маш – кладезь микроэлементов. Эти бобовые можно найти на прилавках магазинов, но они почти не известны широким массам. А ведь по своим свойствам этот продукт является очень полезным: содержит много калия, магния, кальция и железа.
Также блюда из маша очень сытные. Как вырастить маш, рассказали в программе «Плюс-минус».
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Зелёные бобы можно употреблять, как самостоятельный продукт. Но азиатские страны любят их есть в качестве проростков, поскольку известно, что семечко во время прорастания высвобождает в два раза больше полезных веществ для нашего организма. Для того, чтобы получить полноценные проростки, необходимо взять 100 граммов семян, подходящий контейнер или ёмкость для проращивания, и воду.
После того, как вы взяли семена, необходимо их залить водой и поставить на замачивание на 6-10 часов.
После того, как бобы увеличились в 3-4 раза, помещаем их в контейнер. После того, как вы поместили семена в кувшин и залили водой, несколько раз необходимо промыть и поставить на проращивание.
И где-то через сутки у вас будет готов полноценный продукт к употреблению.
Считается, что наиболее ценными являются проростки с длиной корешка около сантиметра.
Проростки маша можно употреблять как самостоятельный продукт, добавлять его к салатам, супам и выкладывать на бутерброды. Приятного аппетита!