«Находит отклик у наших молодых людей». Кочанова обратилась с напутственным словом к Молодёжному парламенту

Новости Беларуси. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси избрал председателя второго созыва. И им стал наш коллега и телеведущий Никита Рачиловский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый молодежный лидер с отличием окончил исторический факультет БГПУ. В 2022 году поступил в магистратуру. На заседании также избрали заместителей председателя. В составе парламента представители разных регионов и общественных организаций, студенты вузов и колледжей, молодые специалисты различных предприятий со всей страны. Напомним, на места в молодежный совещательный орган претендовали несколько сотен человек. Прошли сито отбора 138 самых активных и целеустремленных. С напутственным словом к ним обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По мнению спикера, молодое поколение должно стать соавтором будущего Беларуси.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Президент нашей страны много внимания уделяет всегда молодежи, молодежному движению. И это важно, что вот такое молодежное движение молодых парламентариев находит отклик у наших молодых людей. Ведь какое количество сегодня стремится поучаствовать в работе совета. То в Республиканском, то на местах. Потому что, когда мы проводим встречи с молодежью, у нас ребята всегда спрашивают: «Как можно попасть в Молодежный совет?» И я рада, что сегодня в этом совете представители всех регионов нашей страны.

По окончании встречи председатель Совета Республики поздравила членов Президиума Молодежного парламента и вручила им значки, сувениры и цветы.