Награда «Герой Беларуси» - золотая, а «золото» Олимпийских игр - нет. Как и где куют награды для героев страны?

Новости Беларуси. «Герой Беларуси» - единственная в стране медаль из чистого золота 585 пробы. И уж если сравнивать ее с наградой Сочи высшей пробы, то благородного металла в медали «Герой Беларуси» больше в пять раз, чем в олимпийском золоте. Как и где куют награды для героев страны? Почему это до сих пор исключительно ручная работа? Сколько всего экземпляров самой почетной награды Республики на лацканах пиджаков и в запасниках, тех, что еще ждут своих обладателей? А также какой вариант сувенирной медали может быть доступен любому желающему к Чемпионату мира по хоккею? О работе зажигать звезды на груди тех, кто дотянулся до золотых высот, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий:

Награда Герой Беларуси - единственная госнаграда, которая выпускается из золота 585 пробы. Ориентировочный вес данной награды - 29,27 грамма.

Работа у него такая – зажигать звезды для тех, кто дотянулся до золотых высот. Кстати, того самого золота в медали Герой Беларуси в пять раз больше, чем в награде Сочи высшей пробы. Олимпийские победные кругляши только покрыты благородным металлом: масса золота на верхней ступеньке пьедестала всего 6 граммов. Тогда как главная медаль Беларуси прессуется из сплошной золотой платины. Но такой эксклюзив за любые деньги не закажешь.

Юрий Дедов:

Вся штамповая оснастка находится на ответственном хранении. Все сейфы опечатаны.

Последний раз оснастку для звёзд из таинственных сейфов доставали около 5 лет назад. С тех пор награды вручают из отчеканенного «золотого» запаса. Но ни одна медаль не появляется на геройской груди раньше, чем в руках Виктора Николаевича. Никакой автоматики - только в буквальном смысле ювелирная работа для авторов бесценных достижений в истории страны.

Виктор Стиранец, ювелир:

На станке отшлифовать просто не получится, а именно вручную. Наклеиваю кожу, натираю пастой и потихоньку шлифую вручную. Надо чтобы рука не заваливалась, чтобы грани плоские-плоские были. Если мне сейчас дать, то я день только буду грани выводить.

Примерно за 20 лет число изготовленных геройских звезд не превысило и двух десятков. Эта медаль с точки зрения исполнения - самая сложная из всех отечественных наград. Поэтому и на её производство уходит вдвое больше времени, чем, скажем на орден Отечества. Независимо от его степени.

Виктор Стиранец, ювелир:

Орден Отечества первой, второй и третьей степени отличаются только покрытием маурной ленты и покрытием эмали. К первой степени применено золочение, в третьей степени оно отсутствует.

Сравнительно недавно в коллекциях героев спортивных фронтов появилась еще одна очень значимая награда. Почетный знак Национального олимпийского комитета нашей страны. Одним из его обладателей в прошлом году, к примеру, стал чемпион Игр-88 в Сеуле Александр Романьков. И точно такой же золотой щит вручали нашим триумфаторам в Сочи.

Виталий Мельник, заместитель директора сувенирной компании:

Этот знак изготовлен из пяти элементов: чисто символический щит, на него нанесена отдельно каждая лавровая веточка, отдельно сделаны кольца, отдельно сделанный флаг Республики Беларусь, каждая буква в названии страны сделана по отдельности.

По словам Виталия Мельника, самым сложным было не столько изготовление, сколько представление почетного знака в итоговом варианте. Тщательную проверку на право присутствия под стеклом проходил каждый, даже минимально используемый, элемент.

Виталий Мельник:

Мы не имели права использовать какой-то логотип Сочи, потому что прерогатива там. Мы не имели права использовать символ Международного олимпийского комитета. Нам надо было придумать такое, чтобы не было никаких претензий.

Кстати, вес такой награды, так сказать, в полной комплектации, - примерно на треть меньше, чем у винтовки биатлониста. И, по признанию Виталия Мельника, то, что знак вручали нашим олимпийцам в Сочи, для него стало таким же приятным сюрпризом, как если бы он сам победил в лыжной эстафете.

Виталий Мельник:

Честно говоря, для нас это был сюрприз, мы не знали об этом. Изначально мы даже об этом не думали. Мы ее делали с любовью, с гордостью. думаем, что эта награда действительно найдет свое место в олимпийском движении.

Здесь – награды практически на любую грудь! На минском предприятии уже давно со счета сбились, сколько миллионов значков, орденов и медалей изготовили за время работы. Но дизайнер компании Дмитрий напоминает: если бы то, что сегодня прикалывают на пиджаки лишь по случаю, носили, как и в былые времена, к числу выпущенной продукции прибавился бы как минимум один ноль.

Дмитрий Игнатович, дизайнер:

Раньше любое ведомство имело отличительный знак. У вас был бы значок, что вы с телевидения. Когда человек идет по улице, видно, чем занимается, в каком он статусе, ранге.

От получения эскиза до выхода того или иного комплекта наград в свет здесь проходит около 1-2 месяцев. Нужно продумать рельеф значка или медали, затем в атаку идет тяжелая артиллерия. Станок работает по заданной программе и может воплотить в металле фактически любой каприз.

Сделать можно технически, но вместе с тем – теоретически. Разрабатывая награды, фантазия дизайнера не может уйти в крутое пике.

Андрей Оралин, заместитель директора по качеству продукции:

Одного желания заказчика мало, нужно входить в определенные рамки, мы не можем делать, как говорит молодежь, «от балды». Есть определенные законы. Законы построения, геральдики, цвета. Значок, его надо любить. Это же будут вручать, это люди будут носить. И они должны носить с достоинством. Чтобы не сказали, что вручили ерунду, и выбросить.

Валентина знает, что такое вогнать в краску. Именно здесь ордена и медали приобретают свой финальный колорит. Казалось бы, еще попробуй высидеть так целый день, не разгибаясь. Но Валентина невозмутима!

Валентина Носко:

Мне очень нравится. если бы не нравилось, конечно, не сидела бы. Захватывающая работа, каждый день что-то новое.

Здесь вспоминают не один случай, когда настолько увлекались процессом, что даже забывали об окончании рабочей смены. На сегодня у Валентины по плану – орденов 150. А там, как краска ляжет!

Валентина Носко:

Когда мы выложили цвет, ставим в печку на просушку, до полного высыхания на 20-30 минут.

Кстати, помимо традиционных зелено-рубиновых тонов, на стенде мы увидели и весьма нестандартное цветовое решение. Прекрасная половина явно оценит знак в честь 800-летия основания Речицы!

Андрей Оралин:

Он именно розового цвета - геральдический. С далеких времен. Нестандартно, очень нестандартно. Специально подбирали краску. Это внесено в госреестр и это прописано.

По мнению Андрея, о значках как сувенирах у нас незаслуженно забыли. Вернее, даже не о значках, а об их коллекционерах. На спортивных мероприятиях во всем мире принято обмениваться такими мини-символами. В Беларуси же не всегда просто даже договориться с торговлей, чтобы запустить в продажу подобную продукцию. Сегодня здесь работают над вариантами сувениров к Чемпионату мира по хоккею. В пробном комплекте - подарочная медаль и логотипы каждой команды.

Ирина Макар, штамповщица:

Было бы хорошо, если бы такие сувениры были у всех: и у канадцев, и у шведов - у всех, кто приедет сюда! Чтобы осталась память о белорусах!

Те, кто делают ордена, медали и другие награды иногда шутят: из-за работы на руках стерлись отпечатки пальцев. Зато именно благодаря этим людям мы видим на достойных и заслуженных отпечатки славных дел. Их работа – другая сторона медали. Она скрыта за тиснениями, чеканкой и шлифовками. Но даже стружка в их труде – в цвет золота.