«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы

Ими взяты под контроль особо важные объекты – транспортные артерии, мосты и переправы. Там оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Задачи выполняются во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел и подразделениями пограничной службы.

Задача важная, конечно, в свете последних событий, которые происходят вокруг нашей страны. Отсюда никуда не уйдешь, надо быть готовым ко всему. И своим присутствием мы показываем, что действительно к этому готовы. Личный состав по своему морально-психологическому состоянию полностью готов к выполнению задач, никакого страха ни у кого нет. У всех желание служить и показывать результат.