«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы

Новости Беларуси. Десантники, артиллеристы, мотострелки, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Десантники, артиллеристы, мотострелки, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ими взяты под контроль особо важные объекты – транспортные артерии, мосты и переправы. Там оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Задачи выполняются во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел и подразделениями пограничной службы.
Задача важная, конечно, в свете последних событий, которые происходят вокруг нашей страны. Отсюда никуда не уйдешь, надо быть готовым ко всему. И своим присутствием мы показываем, что действительно к этому готовы. Личный состав по своему морально-психологическому состоянию полностью готов к выполнению задач, никакого страха ни у кого нет. У всех желание служить и показывать результат.
Боевая подготовка проходит ежедневно. Экипировка, вооружение и техника позволяют выполнять любые поставленные задачи. Десантники используют дроны, тепловизионные приборы, ночные прицелы, и они готовы к различным вариантам развития обстановки.