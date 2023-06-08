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«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы

08 июня 2023 09:13
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Новости Беларуси. Десантники, артиллеристы, мотострелки, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы-1

Ими взяты под контроль особо важные объекты – транспортные артерии, мосты и переправы. Там оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Задачи выполняются во взаимодействии с сотрудниками Министерства внутренних дел и подразделениями пограничной службы.

«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы-4

Задача важная, конечно, в свете последних событий, которые происходят вокруг нашей страны. Отсюда никуда не уйдешь, надо быть готовым ко всему. И своим присутствием мы показываем, что действительно к этому готовы. Личный состав по своему морально-психологическому состоянию полностью готов к выполнению задач, никакого страха ни у кого нет. У всех желание служить и показывать результат.

«Надо быть готовым ко всему». В Беларуси продолжается усиление охраны госграницы-7

Боевая подготовка проходит ежедневно. Экипировка, вооружение и техника позволяют выполнять любые поставленные задачи. Десантники используют дроны, тепловизионные приборы, ночные прицелы, и они готовы к различным вариантам развития обстановки.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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