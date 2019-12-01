Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?

Новости Беларуси. До Нового года осталось всего-ничего – месяц. И если вы еще не зарядились праздничным настроением, добро пожаловать в крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс Dana Mall. Здесь торжественно и красочно зажглись огни красивой новогодней елки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Увидеть яркое шоу собралось огромное количество людей. Так начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников от компании Dana Holdings.

Впереди еще встреча с Дедом Морозом и подарки ребятам от сказочного героя. Подробности – в репортаже Виктории Ходосок.

Как же не поверить в чудо? Увидев такую волшебную сказку от Dana Holdings, даже любой взрослый почувствует себя ребенком. Главное здесь – впечатления: вас отправляют в далекое путешествие из атриума торгового центра поближе к ледникам, где танцую белые медведи, моржи и олени. К веселой компании присоединяется и поющее трио. Еще в 2018 году в этих голосистых многие влюбились до безумия. Ну, где такое еще увидишь?

Сказочно красиво. Я первый раз такое вижу. Дети оторваться не могут. Дети в восхищении. Оторваться не можем.

Очень красиво. В этом году, по-моему, красивее всего.

Хорошо, что вот такие представления делают. Смотрите, сколько здесь детей. Им нравится. Их не оттянуть.

Королева, конечно, елка, словно вырастающая из айсберга. Срывает шквал аплодисментов. Ее ослепительная красота – в деталях: сверкающей верхушке под самым куполом атриума и переливающихся в цвете софитов новогодних шарах. Оторвать глаза сложно.

А еще по декорациям елки легко можно изучать фауну Приполярья.

Очень нравится елка здесь. Второй год подряд мы приходим сюда с ребенком. Замечательная атмосфера. Очень красиво.

Зарядились новогодним настроением. Елка красивая, очень красивые звери. Ребенку очень нравится.

Атмосферу праздника торговому центру придают и фотозоны. Зачем вам тратиться на дорогие студии, приходите в Dana Mall – здесь новогодние декорации бесплатные. А рядом с одной из фотозон для посетителей сюрприз: мастерская Деда Мороза – Полярная станция. Здесь ребят узнают все о глобальном потеплении и придумают, как спасти дом волшебника.

Елена Кебец, руководитель проекта компании «Dana Holdings»:

Ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры-педагоги будут освещать проблему глобального потепления, расскажут, как уже сегодня мы можем влиять на эту проблему, как можем ее решать. Также стартовал проект «Новогодняя почта Деда Мороза».

Можно приносить свои письма с идеями о том, как спасти дом Дедушки Мороза, как помочь нашей планете. И оставлять там же на третьем этаже на островке детского творчества «Пальчики». А 15 декабря всех ребят мы приглашаем на детскую елку.

Нас посетит Дед Мороз из Беловежской пущи, который расскажет, как помогают идеи ребят справляться с проблемой глобального потепления.

А еще опытные педагоги займут ребенка чем-то полезным. Например, лепкой из пластилина.

Это подарочек моей маме. Это было не трудно, это было легко. Мне понравилось то, что я сделала.