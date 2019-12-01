Прямой эфир

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?

01 декабря 2019 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До Нового года осталось всего-ничего – месяц. И если вы еще не зарядились праздничным настроением, добро пожаловать в крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс Dana Mall. Здесь торжественно и красочно зажглись огни красивой новогодней елки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -1

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -3

Увидеть яркое шоу собралось огромное количество людей. Так начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников от компании Dana Holdings.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -6

Впереди еще встреча с Дедом Морозом и подарки ребятам от сказочного героя. Подробности – в репортаже Виктории Ходосок.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -9

Как же не поверить в чудо? Увидев такую волшебную сказку от Dana Holdings, даже любой взрослый почувствует себя ребенком. Главное здесь – впечатления: вас отправляют в далекое путешествие из атриума торгового центра поближе к ледникам, где танцую белые медведи, моржи и олени. К веселой компании присоединяется и поющее трио. Еще в 2018 году в этих голосистых многие влюбились до безумия. Ну, где такое еще увидишь?

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -12

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -14

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -16

Сказочно красиво. Я первый раз такое вижу. Дети оторваться не могут. Дети в восхищении. Оторваться не можем.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -19

Очень красиво. В этом году, по-моему, красивее всего.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -22

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -24

Хорошо, что вот такие представления делают. Смотрите, сколько здесь детей. Им нравится. Их не оттянуть.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -27

Королева, конечно, елка, словно вырастающая из айсберга. Срывает шквал аплодисментов. Ее ослепительная красота – в деталях: сверкающей верхушке под самым куполом атриума и переливающихся в цвете софитов новогодних шарах. Оторвать глаза сложно.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -30

А еще по декорациям елки легко можно изучать фауну Приполярья.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -33

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -35

Очень нравится елка здесь. Второй год подряд мы приходим сюда с ребенком. Замечательная атмосфера. Очень красиво.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -38

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -40

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -42

Зарядились новогодним настроением. Елка красивая, очень красивые звери. Ребенку очень нравится.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -45

Атмосферу праздника торговому центру придают и фотозоны. Зачем вам тратиться на дорогие студии, приходите в Dana Mall – здесь новогодние декорации бесплатные. А рядом с одной из фотозон для посетителей сюрприз: мастерская Деда Мороза – Полярная станция. Здесь ребят узнают все о глобальном потеплении и придумают, как спасти дом волшебника.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -48

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -50

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -52

Елена Кебец, руководитель проекта компании «Dana Holdings»:
Ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры-педагоги будут освещать проблему глобального потепления, расскажут, как уже сегодня мы можем влиять на эту проблему, как можем ее решать. Также стартовал проект «Новогодняя почта Деда Мороза».

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -55

Можно приносить свои письма с идеями о том, как спасти дом Дедушки Мороза, как помочь нашей планете. И оставлять там же на третьем этаже на островке детского творчества «Пальчики». А 15 декабря всех ребят мы приглашаем на детскую елку.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -58

Нас посетит Дед Мороз из Беловежской пущи, который расскажет, как помогают идеи ребят справляться с проблемой глобального потепления.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -61

А еще опытные педагоги займут ребенка чем-то полезным. Например, лепкой из пластилина.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -64

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -66

Это подарочек моей маме. Это было не трудно, это было легко. Мне понравилось то, что я сделала.

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -69

Если вдруг вы пропустили красочное шоу – не переживайте. Приходите 15 декабря в Dana Mall на еще один большой праздник с хороводом и на встречу с Дедом Морозом. Он, кончено, приедет не с пустыми руками, а большим мешком подарков.

*На правах рекламы

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -72

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре? -74

# Реклама # общество # Елена Кебец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом
01 декабря 2019 17:27

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?
01 декабря 2019 17:26

5 новых заведений, необычная архитектура. Как за последний год изменилась главная «пешеходка» Пинска?

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте
01 декабря 2019 17:26

«Мы хотели удивить друга». Студенты из Индии приехали в Брест, чтобы поучаствовать в жутком квесте