«Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении»: как проходит спортивный праздник в Минском суворовском училище

Новости Беларуси. Более 300 суворовцев соревнуются в преодолении полосы препятствий, минифутболе и военных эстафетах. Спортивный праздник стал традицией для учебного заведения и проходит ежегодно в День работников физкультуры и спорта. Сразу несколько площадок объединили курсантов, которые проявляют себя в конкурсных эстафетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сазанович, учащийся Минского суворовского военного училища: Для меня самое сложное было прохождение полосы препятствий. У нас есть уникальная возможность заниматься на ней, проходить ее.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:

Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении суворовцев. У нас есть различные объекты спортивной базы, которые имеют военно-прикладной характер.

Подобные спортивные встречи помогают повысить командный дух суворовцев. Подготовить их к дальнейшей службе в военных учебных заведениях.