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«Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении»: как проходит спортивный праздник в Минском суворовском училище

21 мая 2017 10:36
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Новости Беларуси. Более 300 суворовцев соревнуются в преодолении полосы препятствий, минифутболе и военных эстафетах. Спортивный праздник стал традицией для учебного заведения и проходит ежегодно в День работников физкультуры и спорта. Сразу несколько площадок объединили курсантов, которые проявляют себя в конкурсных эстафетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении»: как проходит спортивный праздник в Минском суворовском училище-1

Андрей Сазанович, учащийся Минского суворовского военного училища:
Для меня самое сложное было прохождение полосы препятствий. У нас есть уникальная возможность заниматься на ней, проходить ее.

«Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении»: как проходит спортивный праздник в Минском суворовском училище-4

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:
Физическая подготовка – это одно из основных направлений в обучении суворовцев. У нас есть различные объекты спортивной базы, которые имеют военно-прикладной характер.

Подобные спортивные встречи помогают повысить командный дух суворовцев. Подготовить их к дальнейшей службе в военных учебных заведениях.

# общество # Александр Науменко # Минское суворовское военное училище

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