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DE: Путин сделал зловещее предупреждение Украине

18 декабря 2025 10:42
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DE: Путин сделал зловещее предупреждение Украине-0

На заседании коллегии Министерства обороны лидер России Владимир Путин заявил, что если Киев не начнет предметные переговоры, Москва готова вернуть территории силой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Daily Express.

«Он сделал зловещее предупреждение: если Киев не будет говорить по существу, то Москва освободит земли военным путем», – говорится в публикации зарубежного издания.

Его слова были связаны, как отмечают авторы, с отказом президента Украины Владимира Зеленского от признания утраченных земель.

Заседание по традиции было посвящено итогам работы Министерства обороны и планам развития армии.

Фото: pixabay

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