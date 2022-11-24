Национальный конкурс «Техноёлка» стартовал. Только посмотрите, какие работы сделали участники из Гродно

Новости Беларуси. Беларусь все больше погружается в атмосферу предновогодней суеты. В городах устанавливают елки, готовят иллюминацию и светодинамические конструкции. Украшения изготавливают и сами белорусы. Стартовал ежегодный национальный конкурс «Техноелка» от Национального детского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждая область подготовила свои необычные работы. Из Гродно наш следующий сюжет.

Галина Буро, корреспондент:

30 километров гирлянд и 10 новогодних елей. Гродно наряжается к главным зимним праздникам. Впервые в центре города, на площади Советской, ель будет «умной» – ее светодиодный наряд сделают на программном обеспечении. Новогодние деревья установят не только в центре, но и в микрорайонах. Специалисты уже начали монтаж свыше 50 светодинамических конструкций. Активно подключаются к подготовке и взрослые, и дети. Уже по традиции школьники и учащиеся колледжей создают свои техноелки.

В культурном центре «Фестивальный» организовали выставку самых необычных, ослепительных и загадочных елок и зимних символов. А это более 200 работ со всего Гродненского региона. Полет фантазии молодых людей впечатляет. Елки из лампочек и кассет, из велосипедных цепей и новогодняя конструкция из имбирных пряников. Есть новогодние деревья, распечатанные на 3D-принтере. Все работы движутся, подсвечиваются и сопровождаются звуковыми эффектами. В ход пошли даже советские сани, проигрыватели и телевизоры. Достаточно лишь включить воображение, и завораживающий волшебный календарь получился из старой прялки.

Жюри явно будет непросто определить лучшие работы. Оценят оригинальность, сложность исполнения, надежность и безопасность конструкции.

Людмила Кузьмина, заместитель директора Гродненского областного центра технического творчества:

Ребята фантазируют, создают свои экспонаты. В прошлом году на выставке было представлено около 170 экспонатов. В этом году – более 200. То есть количество экспонатов и качество выполнения намного лучше, и выше, и оригинальнее.

Лучшие работы определят в 11 номинациях, среди них «Дизайн-елка» и «Хайтек-елка», «Рождественская композиция» и «Символ 2023 года». Есть и две новые номинации – это «Год исторической памяти» и «Мультимедиа-елка «Ад прадзедаў спакон вякоў». Для участия в них школьники и учащиеся колледжей изготовили зимние атрибуты в цветах государственного флага, с элементами архитектурных достопримечательностей и нематериального культурного наследия страны. На работах есть даже QR-коды – можно навести телефон и послушать, например, стихотворения белорусских классиков в исполнении самих авторов этой елки.