«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?

Традиционно самая зрелищная часть парада – пролет боевой авиации. В составе воздушного эшелона 12 вертолетов и 27 самолетов. В том числе и российские Су-30СМ. Репетиции вылетов начались еще в декабре. Безусловно, то, что видят в итоге зрители, – высший пилотаж и настоящее искусство. Чего стоит такая слаженность и как проходила подготовка к этой части парада – изучили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Что общего между работой репортера и работой военного летчика на параде? Пятиминутный результат, за которым стоит не такая стремительная работа, чтобы эти три сотни секунд были яркими, интересными, с вау-эффектом, а главное, с точностью. У репортеров – формулировок, у военных летчиков – движений.

Сегодня мы покажем и расскажем вам о подготовке к военному воздушному параду с таких ракурсов, о которых вы даже не подозревали. И точно убедим вас в том, что держать строй из семи типов военной авиатехники не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Поверьте, их даже на земле собрать не так легко. Александр Беляев, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Вообще во всем боевом порядке четыре скорости. Флаги идут со скоростью 60 километров в час, дальше вертолеты скоростью 200 километров в час, дальше часть самолетов скоростью 350 километров в час, часть со скоростью 500. Подготовка к параду начинается задолго до дня Х с наземной работы. Многое может меняться, но во главе воздушного строя неизменно вертолеты. Наши Ми-8МТВ-5.

Для меня это ответственное мероприятие, потому что я иду первый с государственным флагом. На меня будет смотреть народ, Президент. И весь строй будет идти за мной. То есть права на ошибку нет никакого.

Над проспектом Победителей они несут флаг страны, которую защищают сейчас, знамя, которое 80 лет назад ознаменовало Победу, и символ своего рода войск.

Михаил Гнып, заместитель командира 50-смешанной авиационной базы:

Группа выполняет полет на скорости 70 километров в час. Это очень маленькая скорость и очень маленький запас скорости, чтобы выйти точно по времени. Также на этих скоростях очень сильная «болтанка» и очень большой снос, если будет боковой ветер.

Идеальный пролет земли – на деле целая летная операция. Первый в строю и первый вертолет-флагоносец делает вынужденную остановку в Липках. Именно там разворачивают государственный символ. Из тяжелого, пожалуй, лишь 120-килограммовая гиря-противовес, чтобы расправить полотно, которое вне праздника бережно хранят на земле. А дальше – дела техники.

5 минут – и флаг готов взмыть ввысь. Для следующих экипажей эта «тройка» – своеобразный камертон, по которому остальные держат заоблачный такт, курс, высоту и скорость. Интервалы между группами по 30 секунд.

Почему 30 секунд, спросите вы? Чтобы можно было в полной мере насладиться целым проходом каждого типа, проводить взглядом, рассмотреть, а посмотреть там есть на что и на кого.

Ил-76. самым большим транспортным самолетом, который в компании самых маленьких в небе над Минском по традиции рисует белорусский флаг, во время первой тренировки над городом управлял командующей ВВС и войсками ПВО. Андрей Лукьянович – один из немногих летчиков-снайперов, предпочитает все контролировать и в воздухе, и на земле.