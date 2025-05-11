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«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?

11 мая 2025 17:37
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Традиционно самая зрелищная часть парада – пролет боевой авиации. В составе воздушного эшелона 12 вертолетов и 27 самолетов. В том числе и российские Су-30СМ. Репетиции вылетов начались еще в декабре. Безусловно, то, что видят в итоге зрители, – высший пилотаж и настоящее искусство. 

Чего стоит такая слаженность и как проходила подготовка к этой части парада – изучили в программе «Неделя» на СТВ.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-2

Алена Сырова, политический обозреватель:
Что общего между работой репортера и работой военного летчика на параде? Пятиминутный результат, за которым стоит не такая стремительная работа, чтобы эти три сотни секунд были яркими, интересными, с вау-эффектом, а главное, с точностью. У репортеров – формулировок, у военных летчиков – движений. 

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-4

Сегодня мы покажем и расскажем вам о подготовке к военному воздушному параду с таких ракурсов, о которых вы даже не подозревали. И точно убедим вас в том, что держать строй из семи типов военной авиатехники не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Поверьте, их даже на земле собрать не так легко.

Александр Беляев, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Вообще во всем боевом порядке четыре скорости. Флаги идут со скоростью 60 километров в час, дальше вертолеты скоростью 200 километров в час, дальше часть самолетов скоростью 350 километров в час, часть со скоростью 500.

Подготовка к параду начинается задолго до дня Х с наземной работы. Многое может меняться, но во главе воздушного строя неизменно вертолеты. Наши Ми-8МТВ-5.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-6

Для меня это ответственное мероприятие, потому что я иду первый с государственным флагом. На меня будет смотреть народ, Президент. И весь строй будет идти за мной. То есть права на ошибку нет никакого.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-8

Над проспектом Победителей они несут флаг страны, которую защищают сейчас, знамя, которое 80 лет назад ознаменовало Победу, и символ своего рода войск.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-10

Михаил Гнып, заместитель командира 50-смешанной авиационной базы:
Группа выполняет полет на скорости 70 километров в час. Это очень маленькая скорость и очень маленький запас скорости, чтобы выйти точно по времени. Также на этих скоростях очень сильная «болтанка» и очень большой снос, если будет боковой ветер.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-12

Идеальный пролет земли – на деле целая летная операция. Первый в строю и первый вертолет-флагоносец делает вынужденную остановку в Липках. Именно там разворачивают государственный символ. Из тяжелого, пожалуй, лишь 120-килограммовая гиря-противовес, чтобы расправить полотно, которое вне праздника бережно хранят на земле. А дальше – дела техники. 

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-14

5 минут – и флаг готов взмыть ввысь. Для следующих экипажей эта «тройка» – своеобразный камертон, по которому остальные держат заоблачный такт, курс, высоту и скорость.

Интервалы между группами по 30 секунд.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-16

Почему 30 секунд, спросите вы? Чтобы можно было в полной мере насладиться целым проходом каждого типа, проводить взглядом, рассмотреть, а посмотреть там есть на что и на кого. 

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-18

Ил-76. самым большим транспортным самолетом, который в компании самых маленьких в небе над Минском по традиции рисует белорусский флаг, во время первой тренировки над городом управлял командующей ВВС и войсками ПВО. Андрей Лукьянович – один из немногих летчиков-снайперов, предпочитает все контролировать и в воздухе, и на земле.

«Права на ошибку нет». Как готовились к воздушной части парада Победы в Минске?-20

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Надо самому знать, в каких условиях летчики будут выполнять полеты, чтобы качественно проинструктировать, подсказать тонкие моменты, нюансы, обеспечить безопасность самого воздушного эшелона и безопасность полета.

Подробнее в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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