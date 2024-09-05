В Национальном центре защиты персональных данных прошли бесплатные консультации

Офис правовой помощи впервые организовали в Национальном центре защиты персональных данных. Бесплатную консультацию опытных юристов смогли получить несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запросы разные. Учитывая развитие информационно-коммуникационных технологий, граждан все больше интересует защита своих данных. Есть вопросы и касательно осуществления видеосъемки без согласия, распространения личных сведений о человеке в соцсетях. Сотрудники центра совместно с адвокатами рассматривают каждый случай отдельно и дают профессиональные рекомендации.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Уже более 400 жалоб рассмотрено. Характер поступающих вопросов показывает разнообразные сферы использования личной информации. Показывает практика, что около 3/4 обращений имеют под собой реальную почву для принятия мер по защите информации, защите прав граждан. Если мы выявляем в деятельности субъектов, нарушающих законодательство, признаки составов административных правонарушений или преступлений, то материалы направляются в органы внутренних дел.

Помимо работы с гражданами, центром разработаны обучающие курсы, где каждый может получить ценные опыт и знания. А те, кто успешно сдадут экзамены, могут получить и сертификат. К слову, уже более 10 тысяч человек прошли обучение в рамках курсов повышения квалификации и онлайн-семинаров.