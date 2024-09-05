Белорусские хозяйства приступили к уборке кукурузы на зерно

Белорусские хлеборобы подбираются к отметке в 8 миллионов тонн зерна. На это утро вес республиканского каравая составил 7 миллионов 920 тысяч тонн, из которых чуть больше миллиона – маслосемена рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.