Беларусь отправила в Никарагуа первую партию отечественной техники

Беларусь и Никарагуа намерены нарастить темпы экономического сотрудничества. Тему взаимодействия двух стран обсуждали 13 декабря в правительстве. С визитом в нашей стране – советник Президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Манагуа придерживаются схожих взглядов на происходящие в мире события. Уровень политического диалога между странами очень высок. В новом импульсе нуждается экономическая составляющая сотрудничества. Потенциальных точек соприкосновения немало – это сельское хозяйство, медицина, наука, образование и культура. Одна из самых перспективных для развития сфер – промышленность. Наша страна уже поставила в Никарагуа первую партию техники. Время шагнуть дальше. Беларусь предложила партнерам создать совместное сборочное производство. В перспективе это позволит Беларуси выйти и на рынки других стран Центральной Америки.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Мы надеемся расширять это сотрудничество, но не только цель Республики Беларусь – продать свою технику и на этом закончить взаимодействие. Это взаимное развитие двух стран. Сегодня на встрече мы говорили о том, что нет смысла говорить о планах на год или на два. Надо говорить о планах на 5 лет для того, чтобы действительно выстраивать стратегическое сотрудничество, которое позволит не только поставлять продукцию из Беларуси в Никарагуа, из Никарагуа в Беларусь, но также делать какие-то совместные проекты.

Лауреано Факундо Ортега Мурильо, советник Президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:

Мы прибыли сюда с чувством глубокой благодарности Президенту Беларуси Александру Лукашенко, всему народу и хотели бы выразить солидарность, которую испытываем по отношению к вашей стране. Мы продолжим поддерживать Беларусь на всех международных площадках и совместно работать над построением нового многополярного мира, более справедливого и демократичного, основанного на взаимном уважении и учете интересов каждой страны.

Все достигнутые договоренности будут детально проработаны в ближайшее время. В 2025 году в Никарагуа планируют провести совместное заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будет утвержден план по взаимодействию на ближайшие 5 лет.