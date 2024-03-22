Начинают снимать в TikTok под этот звук. Певица Вероника Цубикова рассказала о премьере песни и планах на год

Вероника Цубикова, певица:

2023 год был насыщенный. Мы делали большое количество работы. Это были фестивали, концерты, гастроли по городам Беларуси, за пределами Беларуси. Мы сняли очень классный клип на песню «На сдачу», которая стала песней года Беларуси 2023. клип набрал более миллиона просмотров.

В этом году написана новая прекрасная песня, премьера которой состоялась буквально на днях. Сейчас она активно шагает по радиостанциям, эфирам. Мы ее премьерим в Сети. Начинают снимать на этот звук в TikTok видео. Песня называется «Карусель». Ее можно услышать уже на всех площадках.

Я всегда участвую в «Славянском базаре». Не в конкурсной программе, а в самом фестивале, концертных площадках. В этом году меня тоже можно будет увидеть в программе. Это День молодежи на всех площадках и на большом вечернем концерте.