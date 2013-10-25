Начальник службы метеопрогнозов: В последние выходные октября погода преподнесет минчанам подарок

Новости Беларуси. Золотая осень не сдает позиций. В эти выходные небесная канцелярия порадует минчан теплой погодой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не испортят ли дожди грядущий уик-энд, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В последние выходные октября погода преподнесет минчанам такой осенний подарок: ожидается очень теплая погода, характерная для сентября месяца. То есть среднесуточная температура воздуха ожидается на 6 градусов выше климатической нормы. Но, к сожалению, без дождя не обойдется.

В субботу ночью ожидается без существенных осадков, температура воздуха ночью +3…+5. Днем ожидается температура воздуха +11-13 градусов. При этом во второй половине дня ожидаются дожди. Также и ночью, и утром по Минску ожидается туман.

В воскресенье ожидается еще более теплая погода. Температура воздуха ночью +8-10, и днем прогнозируется +13-15 градусов. При этом ожидаются небольшие кратковременные доджи.

И предварительно в начале следующей недели у нас сохранится такая очень теплая погода. Преобладающая температура воздуха в дневные часы будет составлять +11-13 градусов. Желаю всем хорошо провести выходные дни, не хандрить, удачи и берегите себя.