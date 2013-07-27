Новости Украины. К торжествам в честь 1025-летия Крещения Руси присоединилась Украина. В Киеве представители высшего духовенства 15 поместных церквей провели соборное богослужение на Владимирской горке. А менее чем через полчаса иерархи соберутся на молитву в Киево-Печерской лавре. Именно там установили привезенную накануне из Москвы христианскую святыню – крест, на котором, по преданию, был распят апостол Андрей Первозванный. Десятки веков реликвия хранилась в соборе греческой Патры.

Поклониться святыни спешат тысячи верующих. Очередь паломников растянулась на сотни метров. Некоторые приехали даже из-за рубежа. Считается, что прикосновение к кресту с верой и молитвой исцеляет от тяжелых болезней.

К торжествам в честь 1025-летия Крещения Руси присоединилась Украина. В Киеве прошло соборное богослужение на Владимирской горке, его продолжила молитва в Киево-Печерской лавре. Именно там установили привезенную накануне из Москвы христианскую святыню – крест, на котором, по преданию, был распят апостол Андрей Первозванный. Поклониться реликвии спешат тысячи верующих.

Прихожане:

Я как человек православный не то что вынужден, а обязан был прийти. Для меня это действительно историческое событие.

Единство, единство нашего народа православного. Дай Бог, чтобы люди поняли, что сила наша – это когда мы все вместе.

Патриарх Кирилл и делегации всех православных церквей мира прибыли в Киев накануне спецпоездом. Тот же состав в специально оборудованном вагоне-храме привез в столицу Украины христианскую святыню – крест, на котором, по преданию, был распят апостол Андрей Первозванный. Трехметровый крест, весом около 100 килограммов, доставили в Киево-Печерскую Лавру. Поклониться ему спешат тысячи верующих. Уже завтра святыня отправится в Минск.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Празднование 1025 крещения Руси для нас - это не протокольный праздник, как кто-то говорит, это не просто парадное торжество, это духовное действие в центре которого молитва перед великой общехристианской святыней перед Крестом святого первозванного апостола Андрея, его молитвами да сохранит Господь всю историческую Русь, братские народы Украины, России, Беларуси и другие народы, которые через православную веру стали преемниками святого Киевского Крещения!

Торжества в Киеве проходят с особым размахом. В столичном ландшафтном парке флористы попытались воссоздать события более чем тысячелетней давности. Церкви из роз и хризантем, Нестор-летописец и святой равноапостольный князь Владимир. Живые цветы, как символ живой православной веры. А завершатся торжества сегодня вечером, на Крещатике – масштабным праздничным концертом.

Кстати, место, для его проведения было выбрано не случайно: когда-то именно здесь находился Крещатый Яр, по которому жители древнего Киева спускались к Днепру, в водах которого и проходило Крещение.

Крест Андрея Первозванного пробудет в украинской столице до воскресенья. И уже завтра днем святыня отправится в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.