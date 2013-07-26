Прямой эфир

Жильцы домов Минска против уплотнения, а очередники который год не могут получить квадратные метры. Можно ли найти компромисс?

26 июля 2013 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конструктивный диалог. Спорные вопросы по строительству кооперативов «Первомайский 1» и «Первомайский 2» обсудили представители администрации района с горожанами.

Возведение этих домов должно было начаться в 2010, но из-за возражений местных жителей стройку заморозили. Жильцы соседних домов выступают против уплотнения  микрорайона. В то же время очередники не могут получить квадратные метры уже который год.

Руководство района пообещало найти выход из сложившейся ситуации и решение, приемлемое для обеих сторон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Кудревич, глава Администрации Первомайского района Минска:
Подрядная организация вышла на стройплощадку с установкой ограждения. Жители выступили категорически снова против строительства жилого дома. Ситуацию мы пытались объяснить жителям, и письменно сообщали ситуацию, и проводили встречи.  К сожалению, согласия достичь не удалось. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

Другие новости рубрики

Все новости
Универсальные рабочие появятся в каждой жилищной службе Минска
26 июля 2013 17:25

Универсальные рабочие появятся в каждой жилищной службе Минска

В Минской области собираются совершенствовать профессиональную подготовку сотрудников Следственного комитета
26 июля 2013 15:02

В Минской области собираются совершенствовать профессиональную подготовку сотрудников Следственного комитета

Соседские войны. Пенсионерка против детей: будет ли снесена детская площадка?
26 июля 2013 09:19

Соседские войны. Пенсионерка против детей: будет ли снесена детская площадка?