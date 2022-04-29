Нацбанк получит больше контроля над международными финансовыми потоками. Что это значит для белорусов?

Он позволит Нацбанку контролировать в том числе и международные финансовые потоки. Все компании, которые оказывают услуги по осуществлению платежей в Беларуси, должны будут соблюдать определенные правила. Деятельность несогласных прекратят. Таким образом белорусское законодательство защитит граждан от риска столкнуться с мошенниками. Также вводится новый вид платежных инструментов – мобильные приложения, которыми будут управлять не только конкретно взятые банки.

Татьяна Рускевич, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:

Это могут быть разработчики этих приложений, это могут быть организации, которые заказывают для себя такую разработку и предоставляют этот инструмент комплексно. Не для одного-единственного банка, как сегодня работают системы. Одно приложение может иметь возможность работать со всеми банками нашей страны. Стоит сказать, что не любое приложение сможет постучаться в наш банк. Только те, которые пройдут соответствующую проверку, будут внесены в реестр поставщиков платежных услуг и их инструментов.