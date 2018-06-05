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Во время II Европейских игр в минском аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы

05 июня 2018 19:21
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Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Национальном аэропорту Минск будут работать две взлетно-посадочные полосы. Об этом 5 июня сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время II Европейских игр в минском аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы-1

Таким образом аэропорт продемонстрирует зарубежным гостям обслуживание более высокого класса. Полосы смогут работать одновременно, что позволит установить более удобный график как для регулярных, так и для чартерных рейсов. Кроме того, национальный авиаперевозчик планирует закупку еще трех новых бразильских самолетов Embraer-195.

Во время II Европейских игр в минском аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы-4

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Будет обновляться транспорт. Не только город, но и «Белавиа» обновляется. Еще масса вопросов, которые касаются инфраструктуры. Придорожная какая-то инфраструктура – не только площадки отдыха, но и наши обочины как выглядят из окна автомобиля.

Во время II Европейских игр в минском аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы-7

Также ко вторым Европейским играм транспортники намерены завершить еще два крупных проекта. Это реконструкция автодороги Минск–Гродно, а также заметное обновление транспортного парка.

# Европейские игры # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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