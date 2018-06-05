Во время II Европейских игр в минском аэропорту будут работать две взлётно-посадочные полосы

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Национальном аэропорту Минск будут работать две взлетно-посадочные полосы. Об этом 5 июня сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Национальном аэропорту Минск будут работать две взлетно-посадочные полосы. Об этом 5 июня сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом аэропорт продемонстрирует зарубежным гостям обслуживание более высокого класса. Полосы смогут работать одновременно, что позволит установить более удобный график как для регулярных, так и для чартерных рейсов. Кроме того, национальный авиаперевозчик планирует закупку еще трех новых бразильских самолетов Embraer-195.
Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Будет обновляться транспорт. Не только город, но и «Белавиа» обновляется. Еще масса вопросов, которые касаются инфраструктуры. Придорожная какая-то инфраструктура – не только площадки отдыха, но и наши обочины как выглядят из окна автомобиля.
Также ко вторым Европейским играм транспортники намерены завершить еще два крупных проекта. Это реконструкция автодороги Минск–Гродно, а также заметное обновление транспортного парка.