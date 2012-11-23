На железной дороге Беларуси трудятся представители более 400 династий. Как сохраняется преемственность поколений

Новости Беларуси. 47 тысяч лет – эта космическая сумма – общий трудовой стаж белорусских потомственных железнодорожников. 23 ноября династии работников стальной магистрали собрались на слет в Гомеле. В стране таких более 400. В Беларуси трудятся потомки тех людей, которые 150 лет назад стояли у истоков становления самой отрасли.

Во второй половине XIX века дед Виктора Долонговского приехал в Гомель строить железнодорожные мастерские. С тех пор весь род ложится спать и просыпается под стук вагонных колес.

Виктор Долонговский:

Через этот мост бегал на танцы. А потом в школу машинистов. Бегал по этой дороге в наш Институт инженеров транспорта. Поэтому мне это место очень запомнилось, является частью моей жизни.

Сам Виктор Александрович прошел путь от слесаря до начальника депо. Вместе с братом Станиславом хорошо помнят, как по станции «Гомель» бегали паровозы. Но их поколение – это прежде всего прорыв технологий. При них железная дорога стала автоматизированным организмом с сердцем тепловоза.

Станислав Долонговский:

Многое изменилось. От детей узнаешь.

Все мы – железнодорожники. Тема у нас одна: не про локомотивы, так про поезда, не про поезда, так про краны.

Железная дорога для меня – все. От начала до конца. Поэтому и детей приучил, и внуки обещали на железную дорогу пойти.

Продолжает семейную традицию уже четвертое поколение Дологоновских. Перед Александром Станиславовичем сегодня стоят совсем другие задачи. Неизменно лишь одно – ответственность за семейное дело.

Александр Долонговский:

Обычно дети стараются подражать отцам. В основном мальчики. Железная дорога, технологичное дело, оно требует мужских рук.

Самый младший из железнодорожников Долонговских сегодня работает в тех самых стенах, которые своими руками более сотни лет назад возвели его прадеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Долонговский:

Это всегда подстегивает. Не дает расслабиться, тем более подвести свою фамилию. Хочется быть всегда первым, лучшим, ответственным и добросовестным.

К слову, семейным железнодорожное дело могут смело назвать почти полтысячи белорусских династий.