На замечание Лукашенко – реакция оперативная! В КГК рассмотрели проблемные вопросы лесной отрасли

Последствия прошлогодних ураганов до сих пор откликаются проблемными вопросами, местами – банальной бесхозяйственностью. После критики Александра Лукашенко экстренные меры в лесной отрасли не заставили себя ждать. Накануне глава государства сделал замечание ответственным лицам, указав на завалы древесины на опушках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемные вопросы в отрасли 9 июля рассмотрены в госконтроле. Председатель Комитета заслушал доклад профильного министра. Особое внимание уделено ситуации с заготовленной, но нереализованной древесиной. За последнее время КГК установил многочисленные факты порчи. Еще один момент – разработки ветровально-буреломных участков. Работы продолжаются. Во время рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

На замечание главы государства – реакция оперативная. Утром в ведомстве провели расширенное совещание со всей вертикалью лесной отрасли. Да, проблема не новая: основные скопления древесины на опушках – это дрова. Задача: реализовать их предприятиям всех форм собственности.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы должны сказать, что первопричина, откуда взялись такие большие объемы, в прошлом году в результате ветровально-буреломных лесосек и усыхания еловых насаждений у нас 9,8 млн древесины образовалось внеплановых рубок. Надо понимать, что это на 70 % дровяная древесина. По этому году образовалось уже 4,5 млн кубов – это массовое усыхание ельников плюс разработка новообразовавшихся и появляющихся ветровально-буреломных лесосек. Это мы говорим об объемах. Сейчас констатируем, что промышленность деревообрабатывающая еще не в силах переработать такой вновь появившийся объем.

Дрова на опушках – проблема не только Могилевской области, но именно в этом регионе она наиболее заметна. Последние 2 года буреломы нанесли этим лесам серьезный ущерб – пострадало практически каждое третье дерево. Работа по ликвидации последствий была масштабной, поэтапной, с привлечением сил всей страны. Благодаря общим усилиям удалось сделать многое. С начала 2025 года местными лесхозами было заготовлено более 1 млн 800 тыс. куб.м. древесины. 90 % этих объемов ушли в переработку и на реализацию.

Владимир Ганц, начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского ГПЛХО:

В первую очередь мы стараемся вывозить высококачественную древесину. Ту, которую можно переработать, реализовать потребителям, чтобы не потерять ее качество. В настоящее время лежит низкосортная древесина и дровяная древесина. Она тоже будет реализовываться, но чуть позже. В настоящее время мы реализовываем предприятиям, «Облтопливо», ЖКХ, населению. Планируем увеличить эти объемы. Заместители министра сегодня лично контролируют ситуацию со складированием древесины в Гомельской области. Работают в Речицком и Мозырском лесхозах. Дополнительные объемы, насколько позволят площадки, возьмет «Беллесбумпром». Древесным топливом обеспечат все предприятия ЖКХ. Часть объемов лесхозы готовы переработать самостоятельно.