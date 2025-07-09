Вывезли лес и бросили, отвратительная работа! Лукашенко потребовал убрать все брёвна с опушек к 1 сентября

Последствия прошлогодних ураганов до сих пор откликаются проблемными вопросами, местами – банальной бесхозяйственностью. После критики Александра Лукашенко экстренные меры в лесной отрасли не заставили себя ждать. Накануне глава государства сделал замечание ответственным лицам, указав на завалы древесины на опушках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На каждой опушке, на полях лес валяется в Могилевской области. Ни ты, ни Крутой этого не видите. А что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили! Отвратительная работа, особенно с твоей стороны. Ты же работал руководителем. Там же море этого леса лежит. Он сгниет. Такая погода, дожди идут постоянно. Ты же знаешь, что такое лес?! Чтобы 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса.