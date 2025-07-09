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Вывезли лес и бросили, отвратительная работа! Лукашенко потребовал убрать все брёвна с опушек к 1 сентября

09 июля 2025 17:24
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Последствия прошлогодних ураганов до сих пор откликаются проблемными вопросами, местами – банальной бесхозяйственностью. После критики Александра Лукашенко экстренные меры в лесной отрасли не заставили себя ждать. Накануне глава государства сделал замечание ответственным лицам, указав на завалы древесины на опушках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вывезли лес и бросили, отвратительная работа! Лукашенко потребовал убрать все брёвна с опушек к 1 сентября-2

Лес – богатство Беларуси. Задача – его ценить, беречь и вовремя восстанавливать. Ответственный подход к делу – ориентир от главы государства. Во время рабочей поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

Вывезли лес и бросили, отвратительная работа! Лукашенко потребовал убрать все брёвна с опушек к 1 сентября-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На каждой опушке, на полях лес валяется в Могилевской области. Ни ты, ни Крутой этого не видите. А что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили! Отвратительная работа, особенно с твоей стороны. Ты же работал руководителем. Там же море этого леса лежит. Он сгниет. Такая погода, дожди идут постоянно. Ты же знаешь, что такое лес?! Чтобы 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса.

# Александр Лукашенко # Государственная лесная политика

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