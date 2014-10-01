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Экологическая акция в Гродно: молодежь сыграла в живые шахматные фигуры

01 октября 2014 08:04
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Новости Беларуси. В Гродно ожившие шахматные фигуры призывали горожан не загрязнять окружающую среду. Необычный флешмоб организовали активисты экологических движений города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахматная партия, символизирующая борьбу добра и зла, проходила на импровизированной доске, сделанной из переработанных автомобильных шин. А костюмы участники склеили из бумажных пакетов для продуктов.

Не случайно выбрано и время проведения. Многие автолюбители сейчас готовятся поменять летнюю резину на зимнюю. И зачастую старые отработанные шины просто выбрасываются.

Экологи призывают сдавать покрышки для вторичной переработки.

Ольга Ко, участница акции:
Мы призываем людей не выбрасывать отходы, не загрязнять тем самым окружающую среду - дом, в котором мы живем, а пустить их в переработку. Из материалов вторичного сырья можно изготовить интересную продукцию.

# общество # Фотофакт # Экология # Ольга Ко

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