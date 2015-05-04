5 дней до Великой Победы: войска 2-го Белорусского фронта захватили плацдарм на острове Волин

Новости Беларуси. 5 дней до Великой Победы! Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 70 лет назад шел 1413-й день войны. Командование 1-го Украинского фронта издало директиву о начале Пражской операции. А войска 2-ого Белорусского фронта в результате наступательных боев захватили плацдарм на острове Волин. В этот же день авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила два немецких миноносца.

Тем временем в освобожденной Беларуси люди продолжают жить дальше. Главной заботой минчан стала весенняя посадка овощей. О героическом подвиге своей матери Надежды Троян вспоминает ее сын. Она — одна из трех участниц подготовки операции по уничтожению гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. За мужество и героизм проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ей присвоили звание Герой Советского союза и наградили «Золотой звездой». И 4 мая семейная реликвия была передана в фонд музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Коротеев, сын Героя Советского союза Надежды Троян:

Моя мама всю жизнь гордилась своей принадлежностью к белорусскому народу. И, я думаю, она была бы рада, что ее главная боевая награда – медаль «Золотая звезда» Героя Советского союза будет храниться и экспонироваться в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.