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Серию книг, посвященных 70-летию Великой Победы, представили 4 мая в Минске

04 мая 2015 18:36
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Новости Беларуси. Серию книг, посвященных 70-летию Великой Победы, представили 4 мая в Минске. Это совместная работа историков и писателей. Их труд оценили приглашенные в качестве судей участники Великой Отечественной войны.

Почетные гости на страницах книг нашли не только проверенные и общеизвестные факты, но и заметки про своих боевых товарищей.

Это и явилось наивысшей оценкой для авторов, среди которых и Борис Долготович. На его счету уже более трех десятков материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Жуковский, участник Великой Отечественной войны:
Это, по сути, наша история, которая завещана старшим поколением, и мы обязаны передать ее молодому поколению. Это наш долг. Поэтому мы так стремимся и призываем бережно относиться к истории.   

# общество # Беларусь помнит # Михаил Жуковский # Борис Долготович

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