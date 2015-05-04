Новости Беларуси. Серию книг, посвященных 70-летию Великой Победы, представили 4 мая в Минске. Это совместная работа историков и писателей. Их труд оценили приглашенные в качестве судей участники Великой Отечественной войны.

Почетные гости на страницах книг нашли не только проверенные и общеизвестные факты, но и заметки про своих боевых товарищей.

Это и явилось наивысшей оценкой для авторов, среди которых и Борис Долготович. На его счету уже более трех десятков материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Жуковский, участник Великой Отечественной войны:

Это, по сути, наша история, которая завещана старшим поколением, и мы обязаны передать ее молодому поколению. Это наш долг. Поэтому мы так стремимся и призываем бережно относиться к истории.