Делегации из Германии, Австрии, Чехии, Израиля в Беларуси с визитом «памяти» о Второй мировой войне

Новости Беларуси. Культура памяти о Второй мировой войне в современном мире. Эта тема в центре внимания делегации из Германии, Австрии, Чехии и Израиля. Политики, духовные лидеры, доктора наук и журналисты – всего более 200 человек – с визитом в Беларуси.

Сегодня, 4 мая, гости обменяются опытом в вопросах сохранения исторической достоверности страшных военных лет.

Особое внимание – созданию мемориала на территории лагеря смерти «Тростенец».

Гернот Эрлер, координатор немецко-российских отношений правительства ФРГ:

Было бы неправильно думать, что с сооружением мемориала наше с вами сотрудничество закончится. Это должно быть место, где встречаются потомки тех людей, которые пали жертвами ужаса, который происходил в Тростенце. Нам надо еще подумать, каким образом организовать их встречи, сотрудничество и обсуждение в этом месте.

Накануне делегация посетила территорию лагеря смерти. В годы войны в Тростинце погибло более 200 тысяч человек. К памятникам и мемориальным камням гости возложили цветы. Среди гостей были и родственники погибших здесь людей.

Габриэль Хайм, Германия:

Моя бабушка вместе с десятью тысячами других евреев была депортирована в Тростенец из Берлина. И именно для того, чтобы почтить ее память, я приехал сюда. Погибшие здесь люди своими судьбами напоминают нам о том, что события, которые произошли в те страшные годы, не должны никогда повториться. Наша главная задача — сохранение мира. И память помогает нам это делать.