На выставке «Белагро» провели конкурс красоты среди буренок

Новости Беларуси. Белорусская агропромышленная неделя продолжается. Главная тема международной выставки 6 июня — молоко, его производство и переработка.

Особое внимание — буренкам. Они даже участвовали в конкурсе красоты и боролись за титул самой молочной и ухоженной. Оценивали конкурсанток по всем параметрам: учитывались и внешние характеристики, и производственные показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К вниманию журналистов Зебра еще не привыкла. Такой конкурс для нее первый, однако отбор буренка прошла довольно серьезный. Суточный удой в 56 литров молока вывел ее в лидеры своей области.

Сергей Шевчук:

Ее любимое лакомство – это сахар. Она очень любит сахар. Для женщин, может, и вредно, а для коровы – нет.

Если строгих диет участницы не придерживались, то во всем остальном подготовка по канонам конкурсов красоты. В последние перед выходом часы вольеры напоминают гримерку. Кто-то поправляет украшение на подопечных....

А кто-то колдует над совсем неожиданной прической... Впрочем, дух соперничества витает скорее среди хозяев, сами красавицы ни капли не волнуются и даже не прочь дать интервью.

Задача у судей нелегкая. Двадцать четыре участницы. И все, как на подбор. Выбрать нужно лишь по одной победительнице в каждой из четырех лактаций. Во внимании - молочная продуктивность и экстерьер. Только в последнем около десяти параметров: от конституции тела до нежности кожи.

Анатолий Коршун, генеральный директор Белплемживобъединения:

Подведение итогов многолетней кропотливой работы – это результат каких-то свершений. Это будет подталкивать производителей скота, молока на то, чтобы выращивать животных, чтобы их было больше. Это будет способствовать выполнению намеченных правительством программ. На 2011-15 года стоят очень большие задачи в области молочного скотоводства. Мы думаем, что это мероприятие будет способствовать популяризации молочного скотоводства и достижению параметров, обозначенных для этой отрасли.

Наступает время финального дефиле. Участницы выходят на песчаный подиум. В обязательном сопровождении. Зрители не устают поддерживать дебютанток, а фотографы не сводят с них объективов.

Через пару часов жюри выбрало четыре победительницы, а среди них - абсолютную чемпионку. Лучшей коровой стала воспитанница агрокомбината «Снов» по кличке Джоконда. Однако не обделили и других участниц. Короны, конечно, красавицам не вручили, но золотые кубки достались всем.