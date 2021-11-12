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День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях

12 ноября 2021 17:28
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Новости Беларуси. «День с министром образования» провели сегодня, 12 ноября, ученики Фанипольской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое ребят стали участниками проекта, в рамках которого смогли познакомиться с работой главы ведомства.

День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях-1

Игорь Карпенко познакомил гостей с графиком министра. Кроме кабинетной работы и текущих дел – совещания, встречи, участие в которых приняли и школьники.  

День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:  
У них была возможность посмотреть и со стороны, и подключиться к решению каких-то сложных вопросов. В том числе и на тех совещаниях, которые мы проводили, совместно они присутствовали. И мы обменивались мнениями, впечатлениями, в том числе интересовались у ребят, как у них выстроен образовательный процесс, как функционирует школа, система безопасности, как организовано питание, как проходят уроки, чем они занимаются в не учебное время.  

День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях-7

Анна Хадаркевич, ученица средней школы №1 Фаниполя:  
Возможно, я бы в будущем попробовала после нескольких лет работы именно медиком. Потом, возможно, стала бы не министром образования, а уже министром здравоохранения.  

День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях-10

Владислав Журавский, ученик средней школы №1 Фаниполя:  
Я думал, что работа министра образования – это просто сидеть на месте и выполнять какие-то примитивные задачи. Но на самом деле, это очень важно и это требует уверенности, неоспоримости.  

День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях-13

Старт проекту был дан в начале учебного года. В сентябре учащиеся минской школы № 7 провели день с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич.  

# Образование в Беларуси # общество # Владислав Журавский # Анна Хадаркевич # Игорь Карпенко # Фотофакт

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