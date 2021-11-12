День с министром образования. Двое школьников побывали в кабинете Карпенко и на совещаниях

Новости Беларуси. «День с министром образования» провели сегодня, 12 ноября, ученики Фанипольской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое ребят стали участниками проекта, в рамках которого смогли познакомиться с работой главы ведомства.

Игорь Карпенко познакомил гостей с графиком министра. Кроме кабинетной работы и текущих дел – совещания, встречи, участие в которых приняли и школьники.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

У них была возможность посмотреть и со стороны, и подключиться к решению каких-то сложных вопросов. В том числе и на тех совещаниях, которые мы проводили, совместно они присутствовали. И мы обменивались мнениями, впечатлениями, в том числе интересовались у ребят, как у них выстроен образовательный процесс, как функционирует школа, система безопасности, как организовано питание, как проходят уроки, чем они занимаются в не учебное время.

Анна Хадаркевич, ученица средней школы №1 Фаниполя:

Возможно, я бы в будущем попробовала после нескольких лет работы именно медиком. Потом, возможно, стала бы не министром образования, а уже министром здравоохранения.

Владислав Журавский, ученик средней школы №1 Фаниполя:

Я думал, что работа министра образования – это просто сидеть на месте и выполнять какие-то примитивные задачи. Но на самом деле, это очень важно и это требует уверенности, неоспоримости.