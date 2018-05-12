Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт

Новости Беларуси. Еще один повод чаще поднимать глаза в небо появился у белорусов: воздушный шар в форме сердца запустили над родной землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще один повод чаще поднимать глаза в небо появился у белорусов: воздушный шар в форме сердца запустили над родной землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красным дизайнерским аэростатом с орнаментом в окрестностях столицы можно было любоваться около получаса – именно столько длился пробный полет на высоте в полкилометра.
Это первый в Беларуси шар такой необычной формы. Подобные раньше можно было увидеть разве что во время международных фестивалей.
Отныне белорусское сердце будет появляться над городами страны в разных ее уголках. Рассветы и закаты – время, когда аэростаты расправляют крылья. Так что не пропустите.