Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт

Новости Беларуси. Еще один повод чаще поднимать глаза в небо появился у белорусов: воздушный шар в форме сердца запустили над родной землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красным дизайнерским аэростатом с орнаментом в окрестностях столицы можно было любоваться около получаса – именно столько длился пробный полет на высоте в полкилометра.

Это первый в Беларуси шар такой необычной формы. Подобные раньше можно было увидеть разве что во время международных фестивалей.