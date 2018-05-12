Прямой эфир

Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт

12 мая 2018 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще один повод чаще поднимать глаза в небо появился у белорусов: воздушный шар в форме сердца запустили над родной землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт-1

Красным дизайнерским аэростатом с орнаментом в окрестностях столицы можно было любоваться около получаса – именно столько длился пробный полет на высоте в полкилометра.

Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт-4

Это первый в Беларуси шар такой необычной формы. Подобные раньше можно было увидеть разве что во время международных фестивалей.

Как запускали первый в Беларуси воздушный шар в форме сердца: видеофакт-7

Отныне белорусское сердце будет появляться над городами страны в разных ее уголках. Рассветы и закаты – время, когда аэростаты расправляют крылья. Так что не пропустите.

# Необычное # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага
12 мая 2018 07:47

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага

Движение общественного транспорта на Ульяновской вновь изменится
11 мая 2018 19:50

Движение общественного транспорта на Ульяновской вновь изменится

Для чего в Минске стали устанавливать специальные контейнеры для бутылочных крышек
11 мая 2018 19:46

Для чего в Минске стали устанавливать специальные контейнеры для бутылочных крышек