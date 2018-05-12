«Viva Rovar-2018»: на проспекте Победителей стартовал главный велокарнавал страны

Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собирает участников. Регистрацию уже прошли тысячи владельцев велосипедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собирает участников. Регистрацию уже прошли тысячи владельцев велосипедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Минске их по разным данным насчитывается от 770 до 850 тысяч, что практически равно количеству легковых автомобилей.
Велопарад традиционно проходит по проспекту Победителей, а затем участников и гостей ожидает развлекательная программа на площадке в парке Победы на берегу Комсомольского озера.