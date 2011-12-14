На улице Веры Хоружей в Минске бродячая бешеная собака покусала восемь человек

Новости Беларуси, Минск. По результатам лабораторных исследований, у животного обнаружен вирус бешенства.

Некоторые пострадавшие обратились к медикам сами. Других специалистам пришлось искать, обходя все квартиры в квартале.

Сейчас горожане, которых покусала бешеная собака, проходят необходимый курс лечения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Кремко, главный врач поликлиники № 1 Центрального района:

Обратилось сначала восемь человек, покушенных бешеной собакой. То, что эта собака бешеная, определено и точно установлено. И еще обратились семь человек. Это те, кто имел опосредованные контакты, то есть имели контакты со своими домашними животными, которые в какой-то мере вступали в контакт с той бешеной собакой во время прогулки.

Проводится профилактика бешенства: вводится антирабическая вакцина.